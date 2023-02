La jutgessa que investiga a l'exjugador del Barça Dani Alves per violar presumptament a una jove en la discoteca Sutton de Barcelona ha advertit a una de les dues amigues que l'acompanyaven que té la possibilitat de denunciar-ho per agressió sexual per tocaments, després que ambdues asseguressin que a elles també les va magrejar.

Segons han explicat a EFE fonts judicials aquest divendres, les dues noies que acompanyaven a la víctima, una cosina i una amiga, han declarat aquest divendres com a testimonis davant la titular del Jutjat d'instrucció número 15 de Barcelona, en una compareixença en la qual han avalat la versió de la denunciant sobre la violació. Les testimonis han ratificat davant la jutgessa el que ja van declarar als Mossos d'Esquadra i han confirmat que, abans d'emportar-se a la denunciant al bany en el qual suposadament va tenir lloc l'agressió sexual, el futbolista també les va abordar a elles amb evident intenció sexual. Alves fia la seva defensa a les imatges del reservat prèvies a la presumpta agressió sexual L'amiga de la víctima rebutja denunciar A una de les joves, segons han relatat a la magistrada, el futbolista brasiler se li va aproximar i va envoltar-li cintura amb els seus braços, mentre que a l'altra va arribar a fer-li tocaments a les seves parts íntimes, la qual cosa, han precisat, les va fer sentir "incòmodes". En el transcurs de la declaració, la jutgessa instructora ha recordat a la jove que va patir tocaments a les seves parts íntimes que té la possibilitat de denunciar els fets, la qual cosa la testimoni ha rebutjat per a no restar rellevància a l'agressió sexual greu, la que va patir la seva amiga. Les dues testimonis han corroborat a més la versió de la denunciant sobre el succeït abans i després de la presumpta agressió sexual, ocorreguda la nit del passat 30 de desembre en un bany privat d'un reservat de la discoteca Sutton de Barcelona. Segons la seva versió, quan estaven departint amb un grup de joves en una taula pròxima al reservat on Alves prenia copes amb un amic, se'ls va acostar un cambrer per a comunicar-los que uns "senyors" volien convidar-les a cava en aquesta zona privada, al que elles van acabar accedint després de rebutjar l'oferta inicialment. Una vegada en el reservat, van estar xerrant amb Alves i el seu amic, moment en el qual el futbolista les va magrejar, segons la seva versió, després del que l'investigat es va dirigir a la porta que comunicava al bany privat i, des d'allà, va fer un gest a la víctima perquè s'acostés. D'acord amb el relat de les testimonis, no imaginaven que aquesta porta conduïa a un lavabo privat -van arribar a pensar que donava accés a un espai en el qual es podia fumar-, per la qual cosa quan una d'elles va tenir necessitat d'anar al bany, es va dirigir als generals, situats en una planta inferior a la dels reservats. La víctima: "No em creuran" Transcorregut un quart d'hora, Dani Alves va abandonar el bany del reservat i instants després ho va fer la denunciant, qui es va dirigir a una de les seves amigues dient-li, "Marxem d'aquí". Ja cap a la sortida, quan esperaven les seves jaquetes en el vestuari, va esclafir a plorar mentre repetia, "M'ha fet mal". Aquest va ser el moment en el qual un porter de la discoteca es va apropar a la jove per a preguntar-li què li passava, la qual cosa va motivar que l'equip de seguretat de Sutton activés el seu protocol contra agressions sexuals, per la qual cosa es van emportar a la víctima a una estada apartada i van cridar als Mossos d'Esquadra. De fet, davant la jutgessa han declarat aquest divendres com a testimonis el porter que va atendre la jove, el propietari de Sutton, el director de la sala i els dos cambrers que van servir les copes en el reservat. Les testificals han recolzat el relat de la víctima, que quan va ser atesa per personal de la discoteca, es mostrava reticent a denunciar a Dani Alves mentre repetia: "No em creuran". Per part seva, la defensa del futbolista, exercida per l'advocat Cristóbal Martell, ha assenyalat a EFE que "persisteixen les inconsistències. No haig d'estendre'm més per expressa indicació del jutjat", ha agregat. El futbolista roman a la presó preventiva des del passat 20 de gener per ordre de la jutgessa, que va ordenar el seu empresonament en apreciar un elevat risc de fugida donada la seva capacitat econòmica, el fet que disposa de doble nacionalitat -espanyola i brasilera- i la inexistència de convenis d'extradició entre Espanya i el seu país d'origen. La defensa ha recorregut davant l'Audiència de Barcelona la seva entrada a la presó preventiva, adduint que tal risc de fugida no existeix -el futbolista va acudir voluntàriament als Mossos que el van citar a declarar quan va viatjar de Mèxic a Espanya per a acudir a l'enterrament de la seva sogra- i que les imatges de les càmeres de seguretat desmenteixen la versió de la víctima.