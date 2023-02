Un home de 32 anys ha mort aquest divendres al vespre en patir una caiguda accidental quan intentava salvar un gos al Roquer de Torredembarra (Tarragonès). Segons la Policia Local del municipi, els fets van passar pels volts de les 9 del vespre, quan una parella passejava el seu gos pel Roquer i aquest va caure, tot i que no va patir cap lesió. Va ser llavors, quan el jove que es trobava a la zona es va apropar al penya-segat per mirar l'animal, va perdre l'equilibri i va caure d'una alçada d'uns deu metres. Tot i que en un primer moment la víctima va estar conscient, més tard va patir una aturada cardiorespiratòria i tot i els intents del personal sanitari per reanimar-lo, l'home va acabar morint al mateix lloc.

El germà de la víctima va ser el primer en baixar a socórrer l'home i, posteriorment, al lloc s'hi van desplaçar dues patrulles de la Policia Local, Bombers, dues ambulàncies del SEM, un helicòpter i una embarcació de Salvament Martítim i Mossos d'Esquadra. La Policia Local de Torredembarra ha informat que la mort es va produir per una caiguda accidental per "negligència del finat" i que s'està a l'espera del resultat de l'autòpsia i les proves toxicològiques. La víctima tenia 32 anys, era d'origen polonès i es trobava de pas a Torredembarra.