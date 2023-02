L'Alfonso, de 53 anys, era un 'sugar daddy' una miqueta fosc i estrany segons les joves a les quals acostumava a contractar. Entre elles estava la Milena, a la qual presumptament va matar abans de penjar-se al bany del seu pis de Madrid. Però, estava sol quan va cometre el crim?

El cas, més enllà de l'autoria de l'Alfonso, deixa obertes moltes incògnites, des de la possible participació de terceres persones, fins al lloc i la forma en la qual la Milena va ser assassinada a finals del passat mes de novembre.

El cos de la jove de 20 anys resident a Alcalá de Henares presentava nombroses lesions per forts cops, un d'ells al cap, com si hagués estat víctima d'una pallissa abans de morir. No obstant això, les primeres investigacions del grup policial d'homicidis van determinar que va morir per escanyament. I és que també tenia marques al coll.

La Milena havia quedat amb l'Alfonso, un informàtic que patia una malaltia terminal, el migdia del 22 de novembre a Tirso de Molina. Van ser a un balneari del centre al qual ell solia portar a les 'sugar babies' que contractava i després van menjar en un restaurant pròxim.

La jove havia quedat aquella tarda amb un altre home, però, després de més de 12 hores sense tenir notícies d'ella -ja durant la matinada del dia 23-, el seu suposat xicot, qui coneixia les trobades que mantenia la Milena, va interposar una denúncia per la seva desaparició a la Comissaria d'Alcalá de Henares.

Després de creuar les dades recopilades durant la investigació, la policia va sospitar el dia 28 que la jove podia estar en el mateix pis en el qual dos dies abans, el dissabte 26, els agents havien descobert el cos penjat de l'Alfonso i una nota de suïcidi.

No tenien una ordre de registre i el protocol de suïcidis no els indica que hagin d'inspeccionar l'habitatge, per la qual cosa no van revisar la totalitat de l'immoble, tampoc una petita habitació o traster que estava tancada amb un cadenat.

Un mini temple del sexe sota clau

Com esperaven els agents, quan el dilluns 28 van entrar de nou al pis i van obrir amb clau el cadenat d'aquesta estança, van trobar el cadàver nu de la Milena tombat boca amunt en un llit. L'escena era dantesca, ja que es tractava de la petita habitació que utilitzava l'Alfonso per realitzar els seus rituals sexuals.

Hi havia disfresses amb les quals practicava jocs de rol amb les joves. De totes elles tenia una marcada obsessió amb una, a la qual fins i tot l'hi havia dedicat un altar amb les seves fotografies.

En el marc d'aquests jocs de rol, a una de les 'sugars babies' va arribar a demanar-li que anessin a un cementiri perquè ella simulés que estava morta.

Els investigadors van constatar que la mateixa tarda del dia 22, data en la qual es pensa que la Milena va ser assassinada, l'Alfonso va quedar amb una altra jove, i al seu torn amb una tercera l'endemà, tot abans de llevar-se la vida.

La Policia Científica va inspeccionar l'habitació en la qual va aparèixer el cadàver de la Milena, on no es van trobar restes de sang. Per aquesta raó, els investigadors van deixar oberta la possibilitat que la jove hagués estat assassinada en un altre lloc, dins o fora de l'habitatge.

El que sí que van descobrir en una paret del saló del domicili, en activar la llum ultraviolada, va ser una inscripció invisible a primera vista en la qual es llegia 'Helker Skelter', el títol de la mítica cançó de la banda The Beatles (referit al descontrol o desordre) i un lema lligat a l'obscurantisme i als crims de la família Manson.

Dos testimonis clau

Un altre dels aspectes que alimenta el misteri entorn del cas és la intervenció de dues persones que van accedir al pis del carrer Fray Luís de León després de la troballa del suïcidi de l'Alfonso i abans del descobriment del cos de la Milena per part de la Policia, entre els quals van transcórrer unes 48 hores.

Es tracta de l'exparella del presumpte homicida i d'un amic en comú, els qui van reconèixer haver obert abans que els agents l'habitacle on estava la jove, a la qual van confondre amb una nina inflable, segons van declarar davant els investigadors.

El conegut lletrat penalista Juan Manuel Medina s'ha fet càrrec del cas en representació de la família de la víctima i ha refusat fer declaracions atès que la instrucció judicial es troba en una fase inicial.

Va saber algú més de la mort de la Milena abans de ser trobada per la Policia? Van intervenir terceres persones en el crim? Són preguntes que el cas deixa obertes i que la investigació tractarà d'esclarir.