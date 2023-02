Els àudios que inculpen les bessones Vázquez en el crim de Sabadell: "Una vegada estigui fregit, se'l remata"

«Holi Cari, he estat parlant amb la meva germana per telèfon i està fotuda, fotuda. Hem estat parlant... perquè ella ja no aguanta més, i és normal... de com aconseguir cloroform, cari, per adormir-lo i després... allò. Saps? Perquè d’aquest divendres no vol que passi ja. I jo estic d’acord amb això. Així que si aconseguim això perquè ella l’adormi i nosaltres rematar-lo doncs es fa divendres a la nit. Jo em demano el dia personal. No passa res. Ja continuem parlant després, que surto a comprar. ‘Hasta luegui’».

L’extracte anterior és un dels àudios als quals ha tingut accés El Periódico de Catalunya i que consten en la causa instruïda en un jutjat de Sabadell per l’assassinat de Pedro Fernández. Tres persones seran jutjades per aquest crim: Dolores Vázquez, Pilar Vázquez i Isaac Gil. Dolores i Pilar són bessones. Totes dues es van coordinar amb Isaac, xicot de Pilar, per, suposadament, acabar amb la vida de Pedro, xicot de Dolores.

L’àudio de WhatsApp que es pot escoltar en el vídeo d'aquesta notícia va ser enviat per Pilar a Isaac. En els 54 segons, com en la resta d’àudios i missatges, s’aprecia la fredor amb què els tres acusats van conversar sobre com matar Pedro i quan fer-ho. Tal com anunciava aquest àudio: Pedro va ser assassinat la nit d’aquell divendres 9 de juliol al dissabte 10 de juliol de 2021.

Bessones en llibertat

Pedro va ser atacat brutalment mentre dormia en roba interior al pis de Dolores. Segons la fiscalia, la seva xicota va obrir la porta de matinada a la seva germana Pilar i a Isaac perquè aquest el colpegés amb una eina metàl·lica (una pota de cabra). El va colpejar, segons la qualificació fiscal que demana 24 anys de presó per als tres acusats, no pas menys de 12 vegades. Pedro es va aixecar i va intentar fugir malgrat les agressions d’Isaac. Va aconseguir sortir del pis i baixar per les escales comunitàries fins al replà de la planta inferior. Isaac, segons l’acusació, el va perseguir i va continuar colpejant, fins que va caure a terra, inert.

Després d’assassinar-lo, lsaac i les bessones van intentar eliminar les taques de sang i les restes de massa encefàlica del terra i de la paret amb l’objectiu d’esborrar tot vestigi de l’agressió. Per esborrar les proves i, sobretot, desfer-se del cadàver, van pujar de nou el cos del Pedro al domicili de la Dolores i allà el van embolicar en una manta.

La primera patrulla dels Mossos d’Esquadra, alertada per veïns que van presenciar els fets a través de l’espiell de les seves respectives portes, va arribar a l’edifici. Els dos agents es van creuar amb l’Isaac fregant el terra i aquest va mentir assegurant que un veí havia tingut una caiguda. Després, seguint el rastre de sang, van voler entrar al pis de la Dolores però aquesta es va negar a obrir la porta. Quan finalment els policies van aconseguir entrar-hi, van trobar el cadàver del Pedro enrotllat a la catifa.

L’Isaac va ser detingut i va ingressar a la presó preventivament el juliol del 2021, dies després del crim. Pilar i Dolores, però, van seguir en llibertat fins que els Mossos van acabar el buidatge dels telèfons mòbils el desembre de 2021. Els investigadors van aportar àudios i vídeos al jutjat que van mostrar que les bessones van actuar coordinadament amb Isaac. Però, encara hi ha més àudios.

La defensa elèctrica

Isaac va enviar a Pilar un vídeo en què apareix mostrant una defensa elèctrica de 2.000 kv que planeja utilitzar contra Pedro. Entre moixaines a la seva gossa, explica el funcionament de la defensa elèctrica i exclama divertit: «¡Mira quins espetecs!». Pilar pregunta a Isaac en un àudio què li sembla la idea d’utilitzar aquest instrument per deixar fora de combat el seu cunyat Pedro abans de matar-lo: «Si es fa bé, es deixa fregit. I una vegada que estigui fregit, es matxuca. Dic, no sé, es podria provar. Són bastants, són 2.000 volts», medita.

Al final no van utilitzar ni cloroform ni tampoc una defensa elèctrica. En l’autòpsia que es va practicar al cadàver de Pedro no van aparèixer cremades ni tampoc es va detectar que hagués sigut intoxicat prèviament. Àudios i vídeos, en aquest cas, han servit a la jutge d’instrucció per comprovar que tots tres van actuar amb «sang freda». I també, per empresonar preventivament les bessones. Tot i que l’Audiència de Barcelona va posar en llibertat Pilar setmanes després, a l’estimar el seu recurs.

En els àudios, Pilar demana també a Isaac que recordi posar una manta al cotxe –el cadàver de Pedro estava enrotllat en una manta quan arriba la patrulla dels Mossos– i d’aquests arxius es desprèn també que planejaven conduir-lo, ficat al maleter del cotxe, fins al bosc. Isaac li diu en un àudio a Pilar: «No arribarà de moment la sang al riu, al bosc potser sí, però de moment, no».

Relació tòxica

El pla per desfer-se del seu cos va fallar perquè Pedro es va aixecar del llit i, malgrat els cops, va poder fugir fins al replà de la planta inferior. Això va fer que els veïns s’adonessin del que passava i que truquessin als Mossos. El grup d’homicidis, que va acudir aquella mateixa nit al lloc dels fets, es va adonar de seguida que les dues bessones havien participat en la seva mort: deien que havia sigut una baralla entre els dos homes, però cap de les dues havia trucat al 112 per socórrer Pedro i havien sigut sorpreses pels policies amb el cadàver enrotllat amb la manta. Però fins que els àudios van ser trobats, no es va poder provar que el seu grau de participació era tan alt com el d’Isaac. Per a elles, l’acusació particular que exerceix l’advocat Juan Pagán, que representa Marina, la viuda de Pedro, demana 25 anys de presó, un més que la fiscalia.

Entre els àudios que consten en el sumari hi ha també trucades que Dolores va gravar amb una aplicació del telèfon. En aquestes trucades queda constància que la relació que ella i Pedro mantenien era tòxica. Dolores deia que la maltractava. L’exdona de Pedro, Marina, assegura que aquest era incapaç de maltractar ningú.