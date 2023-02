La festa il·legal que va començar aquest divendres en una zona agrícola prop de l'ermita dels Sants Metges de Sarral (Conca de Barberà), ha continuat per segona nit consecutiva. Segons els càlculs dels Mossos, entre 600 i 700 persones es concentren encara a la zona, situada a uns cinc quilòmetres del nucli urbà de Sarral. Efectius policials controlen els accessos a la població i aquest dissabte es van detenir dues persones per atemptat contra agents de l'autoritat i, en un dels casos també, per desobediència greu i delicte contra la seguretat viària. L'Ajuntament ha col·locat també blocs en alguns camins per tallar el pas. Tot i això, molts assistents van poder arribar-hi per vies alternatives.

Els mossos mantenen els dos punts de control establerts aquest dissabte: un, a l'accés principal per Sarral, i l'altre a la carretera de Vallespinosa, LV-2015. S'han tramitat cinc denúncies per drogotest positiu i sis per no disposar de la ITV. Els agents rurals han donat també suport amb patrulles a la zona i efectuant alguns controls. L'alcaldessa de Sarral, Maria Victòria Cañís, ha explicat a l'ACN que, si bé des del nucli urbà no s'escolta ni es veuen senyals de la festa, la música a tot volum i els llums làser han dificultat el descans dels veïns del nucli proper de Montbrió de la Marca. Segons Cañís, aquest dissabte s'hauria registrat la major concentració de participant i durant aquest diumenge alguns aniran abandonant la zona, si bé el gruix podria acabar marxant dilluns.