Una persona ha resultat ferida crítica i tres en estat menys greu en un accident al punt quilomètric 16,7 de la C-65 al seu pas per Cassà de la Selva (Gironès), segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT). L'accident ha tingut lloc a les 10.36 hores del matí d'aquest diumenge quan, per causes que s'estan investigant, el vehicle amb el que circulaven ha sortit de la via i ha topat contra un arbre.

Fins al lloc s'hi han desplaçat dues patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions dels Bombers i quatre ambulàncies del SEM, que han traslladat els ferits a l'hospital Trueta de Girona. El sinistre ha afectat la circulació a la carretera on durant una estona han donat pas alternatiu.