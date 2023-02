L’agència espanyola de detectius Método 3 creia que Madeleine McCann, la nena britànica de quatre anys que va desaparèixer al sud de Portugal el 3 de maig del 2007, va poder ser segrestada per una banda de pederastes portuguesos.

Els responsables de Método 3, amb seu a Barcelona i contractada pels pares de la Madeleine, pensaven que la nena es va convertir en un objectiu després d’una xivatada rebuda des de dins del centre turístic de Praia da Luz, on els McCann passaven les vacances. L’agència, propietat de Francisco Marco, s’ha mullat ara sobre la sorprenent aparició de Julia Faustyna, una noia polonesa de 21 anys que afirma ser Madeleine McCann. I en un compte d’Instagram, @iammadeleinemccann, mostra amb imatges els detalls que l’han portat a treure aquesta conclusió.

«Sense conèixer en profunditat els detalls, no em quadra. No crec que sigui ella», diu a El Independiente Francisco Marco, detectiu privat i propietari de l’agència Métode 3. Ell va ser qui, junt amb un soci, va portar la investigació encarregada per Kate i Gerry McCann. Per Marco, la noia és «algú que busca notorietat».

Passats més de 15 anys des de la desaparició de la Madeleine McCann, el cas ha tornat a commocionar el món, ja que aquesta noia, que resideix a Alemanya i s’identifica com a Julia Faustyna, s’atribueix la identitat de la nena.