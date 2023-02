«Hi ha indicis que el compost que conté un pot amb l’etiqueta Tarrago, amb un líquid a l’interior de color vermell, que es va intervenir durant el registre de la casa de Rivas, pogués ser un dels productes subministrats a la víctima María Isabel Suárez». Ho afirma, en un ofici enviat a la jutge, al qual ha accedit CAS OBERT, el Grup d’Homicidis de la Guàrdia Civil que investiga l’actor Luis Lorenzo i la seva dona, Arancha Palomino, per enverinar, presumptament, la tia d’ella, que va morir el 28 de juny del 2021.

Les seves conclusions es basen en un informe elaborat pel Departament de Medi Ambient del Servei de Criminalística de la Benemèrita. Aquests pèrits han examinat tres pots, amb productes per la cura del calçat, que els investigadors van recollir a la casa de Lorenzo i Palomino, i els han comparat amb altres de la mateixa marca, cedits per l’empresa catalana Tarrago. En aquesta casa va residir Isabel Suárez durant els seus últims mesos de vida.

L’anàlisi de la Guàrdia Civil es va centrar, sobretot, a determinar quina quantitat de cadmi i manganès contenen aquests flascons. L’autòpsia i les anàlisis toxicològiques practicades a la dona van revelar que tenia concentracions de cadmi i manganès a la sang, 200 vegades i 20 vegades, respectivament, per sobre dels nivells normals.

De color vermell

L’estudi de Criminalística va revelar que un dels pots, en concret un amb tint per a sabates de color vermell que la Guàrdia Civil va recollir del lavabo de la parella, tenia més manganès del que és habitual: 1.213 mil·ligrams/kg, quan el mateix producte tot just sortit de la fàbrica conté 1.077 mil·ligrams/kg.

No obstant, els especialistes de la Guàrdia Civil matisen al seu informe que aquesta diferència de 136 mil·ligrams «no és significativa quant a les propietats químiques analitzades» i afegeixen que el pot que tenia la parella «presenta un perfil compatible» amb altres de la mateixa marca i model. Però els seus companys del Grup d’Homicidis interpreten aquest resultat d’una manera diferent.

Valors "molt elevats"

«El pot intervingut, el qual es trobava obert i utilitzat, presenta uns valors molt elevats de manganès, valors per sobre de la mostra indubtable remesa pel laboratori fabricant», conclouen a l’ofici remès el 20 de desembre passat al Jutjat d’Instrucció 9 d’Arganda del Rey.

Els encarregats d’investigar la mort d’Isabel Suárez consideren l’informe dels seus companys un element incriminatori més contra Lorenzo i la seva dona i el tenen en compte quan apunten que la parella va poder enverinar la dona, entre altres productes, amb aquest pot de pintura per a sabates. Tot això, malgrat que els autors d’aquest informe restin importància a la troballa.

No hi van trobar verí

Els experts de Criminalística ja es van pronunciar en el mateix sentit fa sis mesos, quan van analitzar per primera vegada tots els objectes recollits a casa de Lorenzo i Palomino i no van trobar cadmi en cap. Els resultats del laboratori sí que van revelar llavors l’existència de manganès a sis pots i dues piles, de les marques Premio i Extrastar, però en concentracions molt petites i «poc significatives».

Els mateixos investigadors ja matisaven la rellevància del que havien trobat en un informe entregat a la jutge a l’agost: «el manganès és present a molts productes utilitzats de manera quotidiana. El diòxid de manganès és un recurs extret natural que es pot processar en un aliatge de ferro, pot ser refinat o utilitzat en el seu estat extret originalment. S’utilitza per a diversos propòsits i en diverses indústries, incloent-hi petroli, vidre, salut i la indústria de pinsos per a animals. De la mateixa manera, s’utilitza popularment en la producció de maons, ceràmica, rajoles, pigments en pols...».

La jutge manté investigats Lorenzo i Palomino per un delicte d’assassinat. Ells defensen que són innocents i que Isabel Suárez, que van traslladar d’Astúries a Madrid un mes i mig abans que morís, va morir com a conseqüència de la demència severa que patia. La Guàrdia Civil afirma que la parella va poder posar fi a la seva vida per quedar-se amb els seus diners. Creuen que el pla de l’actor i la seva dona era «espoliar econòmicament» la víctima i, al no aconseguir-ho, van anar maltractant-la i aïllant-la fins que va morir.

Només un mes abans de morir, la dona va canviar el seu testament per deixar a la seva neboda Arancha gairebé tota la seva herència: 60.884 euros en un compte d’estalvis, 72.000 euros en imposicions a termini fix i una casa al consell asturià de Grado.