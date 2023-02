Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una nena de dotze anys a Sallent que aquest dimarts es va precipitar al buit des d'un tercer pis juntament amb la seva germana bessona, que es troba a l'hospital en estat crític. La policia catalana apunta a un salt voluntari. Això és el que se sap fins ara del cas de les dues bessones de Sallent:

Quan i on van tenir lloc els fets?

Els fets van tenir lloc passades les tres de la tarda d'aquest dimarts al carrer Estació de Sallent, en un habitatge plurifamiliar de la cruïlla d'entrada a la població, a l'alçada del Pont Vell o de Pere Otger. Un dels comerciants de la zona ha explicat a Regió7, del mateix grup editorial que Diari de Girona, que un dels familiars es trobava al domicili quan es va produir la caiguda de les dues menors i, de seguida, va rebre l'ajuda dels veïns de la zona, que van presenciar els fets tràgics. La mare de les nenes estava treballant a un establiment del mateix municipi.

Fins a les set de la tarda, quan es va dur a terme l'aixecament del cadàver, es va generar una forta expectació al lloc dels fets, on es van concentrar veïns i comerciants de la zona, així com companys de l'institut Llobregat de Sallent, on les dues nenes estaven escolaritzades, que s'han mostrar fortament colpits.

Què se'n sap de les dues menors?

Es tracta de dues germanes, filles d'una família de nacionalitat argentina que ja feia més de dos anys que s’havia instal·lat a Sallent. A més d’aquestes dues filles, tenen també un fill més petit.

Les alumnes rebien atenció psicològica al centre i seguiment especial per part d’una orientadora per la seva situació familiar i social. També estaven sent ateses i rebien seguiment per part dels serveis socials de l’Ajuntament. Una d’elles havia estat derivada als serveis de salut mental (CESMIJ).

Una de les noies va morir a l'acte, l'altra es troba en estat crític

Els dispositius policials van acudir conjuntament amb els serveis d'emergències mèdiques, SEM, que van intentar reanimar a una de les noies, però havia mort arran de la mateixa caiguda. A l'altra la van estabilitzar i la van evacuar molt greu cap a l'hospital Parc Taulí de Sabadell. Aquest dimecres està en estat crític però estable.

El que fa pensar que va ser premeditat

Els investigadors des d'un principi van desestimar que hi hagués indicis d'activitat criminal. Els motius que haurien portat a les menors a prendre la decisió de saltar són encara desconegudes. Els Mossos, però, van localitzar dues cadires davant del balcó que presumptament haurien utilitzat per saltar i també dues cartes manuscrites que estan en poder dels investigadors policials i que podrien ajudar a esclarir què hauria portat a les menors a prendre aquesta decisió.

És un cas de bullying?

El Departament d'Educació i el centre on estudiaven no contemplen a hores d’ara la hipòtesi del ‘bullying’ a partir de la informació recollida en les últimes hores. L’Ajuntament de Sallent també ho descarta a hores d’ara. Per contra, un veí i familiar de les germanes bessones ha assegurat que les nenes sí que patien bullying a l'institut "pel simple fet de ser argentines".

Les reaccions al poble

Ahir pel matí alguns veïns van col·locar un cartell amb el missatge "T'has guanyat el cel, petita. Justícia" i van encendre algunes espelmes al costat com a record per la bessona que va morir per la caiguda. L’Ajuntament va fer aquest dimecres un minut de silenci a la 1 del migdia la Plaça de la Vila com a mostra de condol. Així mateix, s'han decretat tres dies de dol i es van cancel·lar tots els actes del Carnaval que encara quedaven per celebrar al municipi.