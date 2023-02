Un home ha resultat ferit en caure sobre el riu Tordera mentre el sobrevolava amb un parapent a motor. L’accident ha tingut lloc als volts de les 12 del migdia, i s’ha localitzat al riu Tordera, entre els termes de Blanes i Palafolls, a tocar del pont de la GI-682 que el travessa de banda a banda. A conseqüència de l’accident, el pilot de la nau sinistrada ha resultat ferit amb pronòstic reservat i, després de rebre les primeres atencions in situ, ha estat evacuat l’Hospital de Mataró.

La víctima és un home de 49 anys veí de Blanes. La caiguda s’han produït quan estava pilotant un parapent a motor que sobrevolava aquesta zona després d’haver-se enlairat des de l’aeròdrom de Palafolls. L’aparell s’ha precipitat al buit sobre el riu –que aquests dies compta amb molt poc cabdal d’aigua, a causa de la sequera- quan estava volant a una alçada aproximada d’uns 20 metres.

La caiguda s’ha produït al topar contra un cable d’alta tensió que travessa el riu transversalment de banda a banda dels dos municipis, precipitant-se sobre la llera amb la vela del parapent envolta en flames, a causa del xoc que s’havia produït amb el cablejat elèctric. Les primeres persones que l’han atès en primera instància abans no han arribat els diferents operatius d’emergència, han estat dues persones que estaven passejant per la zona en el moment de l’accident.

Una d’elles s’ha tret la jaqueta, l’ha mullat amb l’aigua que hi ha en una banda del riu molt a prop del lloc de la caigua, i ha pogut sufocar l’incendi. Sortosament, les flames no han afectat al pilot, ja que el foc tan sols ha pres a la superfície de la vela. Després que els equips mèdics l’han pogut estabilitzar i s’ha avaluat l’abast del seu estat, amb pronòstic reservat- s’ha evacuat la víctima a l’Hospital de Mataró per continuar l’atenció mèdica.

Paral·lelament, en saber que s’havia produït l’accident, dos amics del pilot s’han acostat al lloc dels fets i han recollit les seves pertinences i han seguit l’evolució del seu estat de salut, quedant pendents de responsabilitzar-se de retirar les restes de l’aparell quan es pogués fer efectiu. El trasllat a l’hospital de la víctima s’ha pogut fer, després d’estabilitzar-lo, quan eren els volts de la una del migdia.

Fins l'accident s'hi han desplaçat un gran nombre d’efectius de diversos cossos d’emergència, començant per les Policies Locals de Blanes i Palafolls, que han acudit respectivament amb 4 i 1 patrulles. Per la seva banda, també hi ha treballat 2 camions del Parc de Bombers de Lloret i 1 del Parc de Maçanet, 2 patrulles dels Mossos d’Esquadra, 3 ambulàncies del SEM i 1 patrulla dels agents rurals.

La companyia elèctrica ha procedit a tallar el subministrament elèctric de la zona, i diferents patrulles dels cossos d’emergència que han intervingut s’han repartit les tasques de protecció de la zona. S’ha abalisat un perímetre molt ample a l’entorn de la zona on hi ha les torres d’alta tensió afectades, per impedir que passejants i/o ciclistes anessin pels camins que voregen l’entorn per major precaució. Una mesura de seguretat que està previst que s’aixequi tant bon punt hagi finalitzat la reparació.