La Policia Nacional ha aconseguit detenir a Madrid aquest dimecres Pamela Cabanillas, àlies ‘Mommy Yankee’, la fugitiva peruana de 19 anys acusada d’estafar mig milió d’euros venent entrades falses per a concerts de Daddy Yankee i Karol G, entre d’altres.

Segons ha sabut CAS OBERT, el canal d’investigació i successos de Prensa Ibérica, arran del reportatge publicat el cap de setmana en aquest mitjà, en el qual s’alertava que la dona s’amagava a Espanya, es va aconseguir estrènyer el setge sobre ella. Finalment, aquest matí els investigadors han aconseguit localitzar el seu amagatall al barri madrileny de Carabanchel i arrestar la presumpta estafadora, sobre la qual pesava una ordre internacional de de recerca i ingrés a la presó.

En les pròximes hores serà posada a disposició judicial i arrencarà el procés per extradir-la al seu país, on ingressarà a la presó.

Nascuda a Lima, a Cabanillas se l’acusa al seu país de ser la líder d’una organització criminal, La Banda del QR o Los QR de la Estafa, dedicada a la venda d’entrades ‘fake’ per a concerts d’artistes internacionals que mouen masses. L’esdeveniment que ho va destapar tot va ser el final de gira del reggaetoner Daddy Yankee a Lima a l’octubre. El seu gran cop. Tot i que, segons els investigadors, Pamela ja ho havia fet abans.

Partits de futbol i Karol G

Al març, presumptament, va vendre entrades falsificades per als partits de la selecció peruana en les eliminatòries del Mundial de Qatar. Segons les indagacions, Coldplay, Bad Bunny i Karol G també li van servir per fer caixa. Tot i que el concert amb el qual va guanyar més diners, segons els investigadors, és amb el del 18 d’octubre de Daddy Yankee.

Un dia abans, conscient que tot sortiria a la llum quan milers de compradors comprovessin que no podien entrar al concert amb les entrades que ella els havia venut, va fugir del seu país. Com que sabia que estava sent investigada, des de la «clandestinitat», Cabanillas va parlar amb un programa de televisió peruà, Panorama. Va explicar com i quan havia estafat les seves víctimes.

Va afirmar que se sentia penedida, però va afegir que no tornaria res: «No, no tornaré ni un sol perquè no tinc aquests diners». Durant mesos havia publicat missatges a les xarxes socials comentant i fins i tot «burlant-se» –segons denuncien les víctimes– de les acusacions que hi ha contra ella. L’últim que va publicar a Instagram va ser fa escasses hores, fingint que era a Barcelona. No va funcionar, continuava sent a Madrid.

Lefties i Primark

Tal com va avançar CAS OBERT, Pamela Cabanillas va fugir i va posar rumb a Espanya. Segons va esbrinar aquest mitjà, a Cabanillas li constaven cinc detencions a Madrid entre novembre i gener per diferents delictes: estafa, robatori amb violència, furts i altres delictes contra el patrimoni. Aleshores, l’alerta d’Interpol encara no era activa, per la qual cosa la Policia Nacional, que ja ha posat en coneixement la detenció de la fugitiva als seus homòlegs peruans, desconeixia que en realitat estava arrestant una delinqüent fugida.

La primera detenció de Pamela es va produir a mitjans de novembre. La jove va entrar en una botiga de roba de Lefties a Madrid i, al sortir-ne, els detectors antirobatori van xiular. El guàrdia de seguretat va alertar la policia al comprovar que la jove portava a la motxilla peces per valor de 95 euros. Uns dies després, la peruana va ser arrestada al Centre Comercial Islazul per robar a Primark, suposadament, uns 50 euros en roba.

Agressió amb una ampolla

Entre els seus antecedents també consta una detenció per un delicte de lesions a un home a Carabanchel, a prop de l’estació de metro de Porto. D’acord amb les fonts consultades per aquest mitjà, Cabanillas va agredir un desconegut pegant-li amb una ampolla de vidre a la cara i provocant-li talls al llavi.

També va ser arrestada per un altre incident violent a la mateixa zona a mitjans de gener per assaltar i robar de manera violenta a un home un mòbil Samsung. La víctima va explicar llavors a la policia que «quatre persones d’origen llatinoamericà, tres homes i una dona», l’havien tirat a terra a l’avinguda Oporto i li havien tret el mòbil. L’home va afegir que els tres lladres havien sortit fugint, però que a ella van aconseguir retenir-la al lloc del succés fins que hi va arribar la policia. Es tractava de Pamela.

Estafa a un taxista

L’últim rastre de la dona, abans de ser detinguda aquest matí, datava del 24 de gener. Va ser detinguda per estafar un taxista, al pujar al seu cotxe «sabent que no tenia diners per pagar la carrera». Cabanillas està acusada d’estafa, suplantació d’identitat i falsificació de documents, que al Perú tenen una pena privativa de la llibertat màxima de 8, 4 i 5 anys, respectivament. A aquestos caldrà afegir els delictes que presumptament ha comès a Espanya.