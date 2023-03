Amb l’enrenou mediàtic que ha causat Julia Faustyna, la jove polonesa que afirma ser Madeleine McCann, és fàcil pensar en una cosa: quin aspecte tindria ara la nena britànica que va desaparèixer el 2007 a l’Algarve portuguès. El seu cas va commocionar mig món i, gairebé 16 anys després dels fets, ho continua fent. Era a punt de bufar quatre espelmes i va desaparèixer del llit de l’apartament turístic on la família passava uns dies de vacances. Els pares de la nena, Kate i Gerry McCann, han anat actualitzant com seria Maddie amb el pas dels anys. Ara, la intel·ligència artificial permet crear retrats robot molt fidels a la realitat.

Des de la seva desaparició, les autoritats d’Alemanya, Portugal i Anglaterra, juntament amb les institucions internacionals, han anat difonent diverses reconstruccions digitals de la cara de la nena. Les primeres recreacions es van publicar el 2009, dos anys després de la desaparició.

En aquesta ocasió, el Centre de Protecció de la Infància i contra l’Explotació Infantil del Regne Unit (CEOP) va posar èmfasi en la tonalitat de la pell de la menor: tindria una pell pàl·lida si estigués retinguda en un país centreeuropeu o un to més bronzejat si fos en un país amb un clima més càlid.

Al llarg dels anys, un dels temors dels McCann va ser que la gent no reconegués la seva filla. Per això, el CEOP va tornar a actualitzar l’aspecte de la petita el 2012. Fins ara, gràcies a la intel·ligència artificial, una de les eines que està canviant el món tal com es coneix.

Les marques de naixement són clau

En els casos de desaparicions de llarga durada, els signes reveladors estan en les marques de naixement i és en això que Faustyna basa el seu relat. La jove polonesa de 21 anys ha omplert el seu compte d’Instagram amb ‘collages’ a gran escala on compara els seus trets físics amb la nena i els seus pares.

En aquests retalls se centra en els ulls, ja que comparteixen el mateix defecte ocular, el nas, un clotet i diverses pigues. Julia Faustyna també defensa la ‘teoria del somriure’. Malgrat totes les similituds físiques, la prova 100% fiable és la de l’ADN. Per això, la jove polonesa va demanar fer-se el test genètic amb els McCann i, segons ella, tant Kate com Gerry hi van accedir.

Això va ser el 20 de febrer i des d’aleshores no s’ha sabut res més d’aquesta aresta. En canvi, Faustyna va anunciar dissabte passat, 25 de febrer, que portaria la seva actual mare davant els tribunals per forçar-la a fer-se la prova. Sobre aquest aspecte, la seva representant legal, la mèdium Fia Johansson, ha afirmat aquest dimecres que són «molt a prop de tenir-lo, la forçarem perquè s’hi avingui».

Un retrat molt fidedigne (i semblant a Julia)

A l’espera dels tests genètics, la intel·ligència artificial posa més llum al cas. A través de les fotografies de la nena quan tenia tres anys, ‘La Vanguardia’ ha utilitzat l’eina d’IA Stable Diffusion, un potent motor de generació d’imatges que es basa en el ‘machine learning’ i, per tant, cada dia és més precís en la mostra de resultats. Els retrats robot són sorprenents i un s’assembla molt a Julia Faustyna, cosa que ha provocat encara més agitació.