Els pares de l'adolescent que va morir a Sallent asseguren que el menor "no es deia Iván, es deia Alana". Deu dies després de la tragèdia, els progenitors dels bessons han trencat el silenci en una carta enviada a La Vanguardia, on deixen clar el seu posicionament envers el gènere del seu fill. Aquestes declaracions han estat escrites en majúscules, deixant clara la contundència del seu missatge. Tot i això, setmanes abans de la seva mort, però, el jove va compartir amb la seva germana Leila i algunes amigues de l'Institut Llobregat de Sallent que se sentia noi i que volia anomenar-se Iván.

Les declaracions dels pares reforcen la versió d'altres familiars, que asseguren que l'adolescent no havia verbalitzat a casa seva el desig d'iniciar un canvi de gènere. Tanmateix, això no va impedir que al recordatori que la família va donar als assistents al funeral en record del menor, s'inclogués el nom d'Iván. El menor també hauria fet el pas d'explicar-ho a una psicòloga de la Fundació Althaia. Tenia cita el dia anterior al fatal desenllaç, segons La Vanguardia. Tot i això, va perdre l'autobús que l'havia de portar a Manresa i la visita no va arribar a produir-se.

En l'escrit, a banda de pronunciar-se sobre el gènere del seu fill, els pares envien un missatge d'agraïment a tothom que els ha acompanyat durant els darrers dies. També expressen la voluntat de no polititzar la mort del petit. Demanen no convertir la tragèdia en un "circ mediàtic" ni en un "abanderament polític de cap color".