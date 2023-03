Angela Dobrowolski, exdona del productor televisiu Josep Maria Mainat, fa anys que està en el punt de mira des que se la va començar a investigar per presumptament intentar matar el seu famós exmarit i fundador de La Trinca i Gestmusic.

Alemanya de naixement, Dobrowolski té 40 anys i es va casar l’any 2012 amb Mainat. Tots dos van tenir dos fills, Jana, nascuda el 2012, i Joan Ramon, nascut el 2015. Mainat abans va estar casat amb la recentment desapareguda Rosa Maria Sardà, amb qui va tenir el seu fill Pol.

Tot es va complicar el juny del 2020, quan Mainat (que llavors tenia 72 anys) va patir una hipoglucèmia greu una nit en què la dona (de 37) li havia subministrat una injecció amb el consentiment d’ell, ja que s’injectava Saxenda, un medicament per aprimar-se. Després, la dona li va mesurar la glucosa amb un aparell quan el productor estava ja inconscient i, mitja hora després, va trucar al SEM per l’estat en què es trobava el seu marit. Les investigacions apunten que la dona podria haver administrat insulina a Mainat mentre dormia i que aquest, al ser diabètic, va patir els fatals efectes que podrien haver acabat amb la seva vida.

Els Mossos apunten que Dobrowolski va planejar amb traïdoria l’intent d’assassinat de Mainat ja que, prèviament, Dobrowolski va accedir al compte de correu del seu marit i va descobrir que aquest preparava els papers del divorci. Al testament de Mainat s’especificava que si el matrimoni es divorciava o estava en tràmits, ella quedaria exclosa de l’herència. Per a la policia, aquest fet va desencadenar el pla criminal de la dona.

Després d’això, Dobrowolski ha continuat protagonitzant nombroses notícies. A més del presumpte intent d’assassinat, la dona ha sigut arrestada en nombroses ocasions per intentar entrar a casa del productor. La policia la va detenir per violació de domicili i per trencar l’ordre d’allunyament i comunicació que tenia vigent. Així mateix, l’abril del 2022, va faltar per un atac d’ansietat a una cita que tenia al jutjat. El jutge l’havia citat per aclarir si va enviar a Mainat diversos correus electrònics i missatges de WhatsApp, trencant així la prohibició que li pesava de comunicar-se amb ell.

L’últim succés destacable ha tingut lloc aquest dimecres 1 de març, quan els Mossos d’Esquadra han informat que s’han emportat detinguda Angela, aquesta vegada per fer detonar un explosiu casolà –que ella mateixa hauria fabricat– al replà d’un bloc de pisos de Barcelona. De res ha servit la «disfressa» que la dona es va posar per evitar ser reconeguda: una granota de color blau, un casc blanc i una bufanda que li tapava part de la cara. La policia l’ha identificat i arrestat igualment. Arran d’aquest fet, els Mossos han descobert que la mateixa dona també hauria intimidat en anteriors ocasions veïns de l’edifici, on hauria trencat vidres i disparat amb pistoles de balins contra finestres del bloc.