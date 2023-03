L'última imatge que es té de Malén Ortiz la va gravar la càmera de seguretat d'un viver de sa Porrasa la tarda del 2 de desembre de 2013. L'adolescent havia baixat de l'autobús i es dirigia en patinet cap a la casa del seu xicot. Aquest punt està molt prop d'una caseta que un ancià, resident a Palmanova, utilitzava com a traster. I poc temps després de la desaparició de la jove, aquest home va ser denunciat per assetjar i insultar a unes noies. Aquest incident va disparar totes les alarmes. L'home va ser interrogat pels agents, però va ser molt complicat extreure un relat coherent, ja que semblava patir un trastorn mental. La seva caseta va ser inspeccionada al mil·límetre, també amb gossos ensinistrats, sense que aparegués cap indici rellevant.

Els investigadors de la Guàrdia Civil consideraven a l'ancià el principal sospitós de la desaparició, però l'absència d'evidències va impedir concretar una imputació contra ell. L'home, que havia viscut una llarga temporada als Estats Units, barrejava els seus records sobre el seu treball en la indústria del cinema, amb relats incoherents sobre extraterrestres. El traster i el seu domicili van ser registrats, i es van arribar a utilitzar gossos especialitzats a localitzar restes humanes. Tot això sense resultat.

Ara, nou anys després, l'operatiu realitzat durant tot el dilluns, i que previsiblement continuarà aquest dimarts, tracta de seguir aquest fil. La parcel·la on la Guàrdia Civil van realitzar una acurada inspecció està molt prop del traster que utilitzava l'home, i existeix la possibilitat que hagués pogut enterrar alguna cosa allà sense que el veiessin.

Al llarg d'aquests nou anys la Guàrdia Civil ha realitzat nombroses diligències similars, l'atestat has estat revisat una vegada i una altra des del principi per diferents investigadors, però ara com ara sense èxit.