"Va obrir el reixat i ens va convidar a passar a l'interior del seu habitatge, amb l'excusa d'ensenyar-nos una cosa relacionada amb una desfilada de moda. Ens vam negar, vam dir que teníem pressa i ens va intentar convèncer dient-nos que només seria un moment. Cada vegada que jo li deia a la meva amiga: 'marxem', ell s'alterava (...) Parlava en to agressiu, intentava retenir-nos amb la paraula".

Un any i quatre mesos abans que la noia de 15 anys Malén Ortiz desaparegués, dos joves de 17 i 18 anys van denunciar al que encara és el principal sospitós de segrestar l'adolescent. José Ruiz, un home cordovès de 65 anys que llavors vivia en una casa atrotinada a Sa Porrassa, a només 260 metres del viver on una càmera de seguretat va captar l'última imatge de Malén, va abordar i va assetjar l'1 d'agost de 2012 a les dues noies quan elles passaven amb el seu monopatí (com Malén) prop de la seva casa, pròxima a la finca que ha registrat la Guàrdia Civil aquesta setmana a la recerca de pistes de Malén.

L'esquer

Segons consta en la documentació del cas, a la qual ha accedit Cas Obert, aquella tarda l'home es va acostar a elles amb el pretext de "promocionar una web de contactes amb persones famoses" i es va posar violent quan elles ho van rebutjar. "En aquell moment a penes passava gent per allà, per la qual cosa ens vam sentir intimidades i aterroritzades. Jo em vaig quedar esperant que passés algú per allà per demanar ajuda, però justament aquell dia trigava a passar gent", va declarar una de les joves davant la Guàrdia Civil.

Elles van tenir sort. Una veïna de la zona, de 35 anys, va passar en aquell moment per la zona i es va adonar que les noies "semblaven estar de mala gana amb l'home". La dona els va preguntar què passava i llavors elles van respondre que res "amb cara espantada i veu dubitativa", per la qual cosa la dona les va animar a marxar del lloc si no estaven còmodes.

"Et mataré"

Les dues joves van aprofitar la seva intervenció per sortir corrent i fugir de l'home, que llavors va increpar la dona, segons va denunciar aquesta poc després davant la Policia Local: "Qui cony ets tu per a deixar-me amb la paraula en la boca? Et mataré".

Després de la denúncia de la dona, una patrulla va buscar a José Ruiz per interrogar-lo. El van trobar en un camí de terra pròxim a la seva casa, dins del seu cotxe, un Mercedes antic de color blanc. Quan els agents el van localitzar, l'home estava assegut en el seient del conductor "mirant imatges d'una noia menor d'edat nua en el seu ordinador portàtil". Diversos policies locals van revisar llavors el seu ordinador i van veure diferents imatges "de contingut pornogràfic de noies que podrien ser menors d'edat".

Poc després, segons l'atestat, José "va començar llavors a desvariejar, explicant-los que tenia un gran projecte en ment consistent en una desfilada de moda amb noies joves i maques amb patins". La Policia Local va fer constar en el seu informe que l'home era pacient del Centre de Salut de Santa Ponça perquè patia un "trastorn delirant crònic", tot i que en aquell moment estava "relaxat" i no necessitava medicació.

Una nena de vuit anys

No va ser l'únic incident amb menors que va protagonitzar Ruiz abans de la desaparició de Malén Ortiz. Un any abans, l'amo d'un bar pròxim, al qual anava Malén i també l'ancià, el va expulsar del local després de descobrir que xatejava per Facebook amb la seva filla de vuit anys.

En els missatges, descoberts per la mare de la nena, l'ancià li parlava d'"amistat i amor". I li demanava a la menor que no li digués res als seus pares. Fins i tot li va regalar un collaret. En la seva declaració davant la Guàrdia Civil, després de la desaparició de Malén, el pare d'aquella nena va indicar que, després de descobrir-lo, "vaig començar a pressionar-lo perquè deixés de venir pel bar". I Ruiz va desaparèixer.

Aquesta setmana, la Guàrdia Civil va registrar una finca que freqüentava Ruiz a la recerca de pistes sobre Malén. La reactivació de l''operació *Vans' coincideix amb l'inici de la revisió del cas per part de l'equip del criminòleg Félix Ríos, que en els pròxims dies es personarà en el cas. Consultat per Cas Obert, aquest expert no s'ha volgut pronunciar sobre les inspeccions en la finca encara que ha matisat que el sorprèn que Ruiz, "donades les seves especials circumstàncies, hagi estat tant de temps en un segon pla del focus dels investigadors".