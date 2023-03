Segons un informe de la Guàrdia Civil, José Ruiz, de 65 anys, tenia "una certa fixació cap a les menors" d'edat que passaven per davant de la seva casa, a la carretera de Cala Figuera, a l'illa de Mallorca. Per allà va passar, amb el seu skate, la jove de 15 anys Malén Ortiz el 2 de desembre de 2013. Va ser l'última vegada que la van veure. Per això, Ruiz va ser interrogat i la seva casa i el seu cotxe van ser registrats després de la desaparició de la noia. Llavors va dir no tenir res a veure amb el succés.

Nou anys després, malalt d'un "trastorn delirant crònic" i ingressat en un centre psiquiàtric, José va confessar a dues persones del seu entorn més pròxim que sabia on estava el cos de la jove desapareguda i va assenyalar una finca pròxima, segons ha sabut Cas Obert. Aquestes persones van acudir immediatament a la Guàrdia Civil i després al jutjat número 1 de Palma, que va autoritzar les excavacions en aquesta finca, realitzades dos dies d'aquesta setmana a la recerca de pistes sobre el parador de Malén. Els rastrejos no van donar resultat, però l''operació Vans', batejada amb el nom de la marca de les sabatilles favorites de la jove desapareguda, ha rebut un impuls amb aquesta insòlita confessió, en la qual l'home no es feia responsable del segrest ni la mort de la noia, però afirmava saber on està. Malgrat la cerca fallida, la investigació continua. Abans de la desaparició de Malén, José Ruiz Martínez havia assetjat per Facebook a una nena de vuit anys, a la qual enviava missatges en els quals parlava d'"amistat i amor". La Policia Local va descobrir en el seu ordinador imatges de pornografia amb menors d'edat. També va arribar a assetjar físicament a dues noies, una d'elles menor, que van passar en monopatí davant la porta de la seva casa. El sospitós del segrest de Malén Ortiz tenia fotos de menors nues i va intentar fer entrar a casa seva dues noies Hollywood i el golf En els anys 2012 i 2013, Ruiz utilitzava davant algunes noies joves, fins i tot nenes, l'esquer d'estar preparant grans "esdeveniments humanitaris" a l'illa de Mallorca; també, el d'haver treballat a Hollywood amb grans actors. En el cas de les dues joves a les quals va assetjar, l'ancià els va dir estar preparant una passarel·la de moda de noies maques que sabessin patinar. Fins i tot les va convidar a entrar a la seva casa, elles van tenir por, però llavors va aparèixer per la zona una dona adulta, que les va ajudar a marxar. L'ancià la va amenaçar de mort per la seva intervenció. Ruiz es presentava llavors també com a "director/productor" d'un torneig benèfic internacional de golf anomenat "International ProCelebrities Golf Championship". En la pàgina web creada per a l'ocasió, es definia com una persona "multidisciplinària", implicada en "assumptes humanitaris, tecnològics i científics des de molt primerenca edat". En la seva biografia, Ruiz afirmava també que en altres edicions del projecte benèfic havien participat l'expresident dels Estats Units Gerald Ford, l'exvicepresident Donen Quayle i actors com Sean Connery, Charlton Heston, Robert Duvall i Chuck *Norris. L'ancià sospitós de la desaparició de Malén Ortiz deia haver estudiat en un col·legi de Jesuïtes a Barcelona i que havia començat molt jove a treballar en el món de la música, com a representant i organitzador de concerts. Que havia fet la mili a Balears, estudiant després enginyeria aeronàutica i s'havia tret el títol de pilot d'aeroplà. Després va marxar als Estats Units i va provar fortuna a Hollywood. Allà va dir haver estat corresponsal de premsa estrangera, fotògraf, manager, agent literari i, fins i tot, actor de doblatge de Robert de Niro. Presumia d'haver creat la versió anglesa de la revista Hola!. A causa de la seva malaltia mental és complicat saber quant hi ha de veritat en les seves històries. La veritat és que, el 2014, quan els guàrdies civils van entrar a la seva casa i la van registrar, van trobar un munt de fotografies seves acompanyat de conegudes estrelles, cantants i actors espanyols i nord-americans, principalment dels anys vuitanta. Però ni rastre de Malén Ortiz ni del seu monopatí. Nou anys després d'allò, ingressat en un psiquiàtric, a punt de complir 75 anys, José Ruiz potser guarda el secret de què li va passar a la jove. Però, amb la seva malaltia i el seu deliri agreujats, és possible que ni tan sols ell ho sàpiga amb certesa.