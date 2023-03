La Guàrdia Civil ha trobat restes humanes en una finca de Valdepeñas, a Ciudad Real, durant una operació de recerca de l'empresari Juan Miguel Isla, desaparegut el passat estiu. Les restes estan al fons d'un pou a l'interior de la finca, segons ha sabut Cas Obert. Després de la troballa, els investigadors han detingut a l'amo de la propietat, Antonio Caba Vázquez, que era present durant el registre. També a un segon home per la seva possible implicació en el cas. L'operació per rescatar els ossos que es troben al fons del pou i el registre sobre el terreny continuen.

Juan Miguel Isla, un home de 58 anys, separat i amb dos fills, va desaparèixer el 22 de juliol de 2022 després d'acudir a una cita per negocis amb aquest intermediari del seu poble. Illa va acudir a aquesta cita per vendre una finca de la seva propietat, segons la investigació. En aquell viatge anava a cobrar uns 50.000 euros en metàl·lic. Ni l'empresari ni els diners van aparèixer. El seu cotxe, un Renault Clio, va ser localitzat el passat 25 de gener, abandonat als afores de la ciutat d'Albacete. L'intermediari va declarar en el seu moment com a testimoni davant la Guàrdia Civil. Va admetre haver-se reunit amb Illa, però que aquest va marxar sa i estalvi. ⚠️ATENCIÓN ⚠️



Solicitamos #colaboración ciudadana para la localización del vehículo propiedad de Juan Miguel Isla, #desaparecido hace 6 meses en Manzanares #CiudadReal



RENAULT CLIO

2786FXW



Facilita información a través de:

☎️627218781

📩dg-uco-personas@guardiacivil.org pic.twitter.com/4ChrcYfHDq — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) 25 de enero de 2023 La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil investiga la desaparició d'un altre home, també a Manzanares, i que també tenia relació amb l'intermediari. Es tracta de Jesús María González Borrajo, un empresari de 55 anys que va desaparèixer el 19 de juny de 2019 després de vendre dos Mercedes d'alta gamma a un conegut per uns 14.000 euros. En aquesta transacció, va fer d'intermediari el mateix home que tres anys després ajudaria a Juan Miguel Isla a vendre la finca de la seva família. Busquen un «intermediari» per la relació amb la desaparició de dos homes