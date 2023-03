En un cas extremadament atípic, una nena d'1 any va haver de ser sotmesa a una cirurgia cerebral per extreure-li el fetus del seu germà bessó del crani, que havia estat "absorbit" durant la gestació, en el marc d'un procés de desenvolupament anomenat plegament de la placa neural, un pas necessari per a la formació de l'estructura del cervell i la medul·la espinal. Això explicaria perquè el fetus va acabar dins del crani de la seva germana. Habitualment, el "bessó paràsit" sol aparèixer a la zona de l'abdomen.

El cas l'han donat a conèixer científics de la Universitat de Fudan a Xangai, Xina. La petita, que patia un retard en el desenvolupament de les habilitats motores, engrandiment anòmal de la circumferència cranial i acumulació de líquid al cervell, allotjava un “bessó paràsit” dins la seva estructura cerebral. I un cop extret, els metges van observar que el fetus malformat tenia extremitats superiors i fins i tot projeccions en forma de dits.

Bessons idèntics

D'acord amb aquest estudi, publicat a la revista Neurology, la massa extirpada del cap de la nena era un "bessó diamniòtic monocoriònic malformat”. A l'úter, tots dos fetus havien compartit la mateixa placenta, però tenien sacs amniòtics separats, que són els sacs de parets primes plens de líquid amniòtic que “protegeixen” els fetus mentre es desenvolupen. Aquesta classe de bessons són idèntics, ja que provenen del mateix òvul fertilitzat.

L'anomalia es produeix quan un fetus queda “embolicat” per l'altre: el fenomen es coneix com a “fetus in fetu” (feto en fetus) o “bessó paràsit”. En la majoria dels casos, el bessó absorbit para de desenvolupar-se, mentre que l'altre continua creixent normalment. Aquest estrany fenomen passa aproximadament en 1 de cada 500.000 naixements. Ara bé, encara ésmés inusual que el fetus malformat aparegués al cervell del seu germà o germana, com va passar en aquesta ocasió a la Xina.

Habitualment, el “bessó paràsit” es detecta com una massa a l'abdomen de l'altre fetus, immers en els teixits que recobreixen la paret abdominal. Tot i això, en aquest cas hauria començat a desenvolupar-se en una etapa molt primerenca, quan l'òvul fertilitzat forma un grup de cèl·lules anomenat blastocist: es tracta d'un embrió de 5 o 6 dies de desenvolupament, que presenta una estructura cel·lular complexa, formada per aproximadament 200 cèl·lules.

Un cas pràcticament únic

En aquest cas, com es pot veure en una publicació a Twitter de l'especialista Oren Gottfried de la Universitat de Duke, als Estats Units, que no va participar de l'estudi, el fetus del “bessó paràsit” mostrava indicis clars de desenvolupament. Els estudis van revelar que el fetus disposava d'una columna vertebral i dos ossos de la cama, concretament el fèmur i la tíbia, juntament amb “brots” en forma d'extremitats superiors i dits.

This was surgically removed from brain of a one year old. Source: ⁦@GreenJournal⁩ 🧵 pic.twitter.com/LEYzeoaWsg — Oren Gottfried, MD (@OGdukeneurosurg) 6 de marzo de 2023

A més, patia d'espina bífida, una afecció on part de la medul·la espinal queda exposada, en lloc d'estar coberta per teixits de l'esquena. Tot indica que el fetus es va allotjar al cervell durant un procés de desenvolupament anomenat plegament de la placa neural, un pas imprescindible per a la formació de l'estructura del cervell i la medul·la espinal. Només s'han documentat científicament uns 200 casos de fetus en fetus, dels quals únicament 18 van tenir lloc dins del crani.

Segons un article publicat al Miami Herald, el fetus extret tenia uns 10 centímetres de llarg. Les proves d'ADN van confirmar que es tractava del bessó de la nena, que havia continuat creixent a l'interior de la seva germana, ajudat pel subministrament regular de sang. El 1982, un estudi va informar d'un cas similar, en què es va haver d'extreure un fetus de 14 centímetres de llarg, amb extremitats, un tors, un cap i altres característiques reconeixibles, del crani d'un nen de 6 setmanes de vida.