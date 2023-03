Es busca un home relativament jove, molt violent i amb trets de psicòpata, especialment sàdic. Aquest és el perfil de l'assassí de Tatiana Coinac que dibuixen les primeres dades de l'autòpsia i la inspecció del lloc del crim. Així ho ha pogut saber CAS OBERT de fonts de la investigació, que segueix bolcada a l'anàlisi minuciosa del pis del carrer Amsterdam, al barri de Teatinos d'Oviedo, on va ser trobat el cadàver de la dona, una moldava de 44 anys, el diumenge al matí.

Les primeres dades apunten que el crim s'hauria produït «entre dijous i divendres». L'assassí i Tatiana Coinac haurien mantingut primer relacions sexuals, sense indicis forenses que en aquell moment hi hagués violència al cos de la dona. L'examen del cadàver i del pis mostren un canvi brusc a l'escena: l'assassí va lligar Tatiana Coinac amb unes brides al llit, li va nuar un mocador o un llençol i va començar a estrènyer fins que li va trencar el coll. Després la va colpejar brutalment –li va trencar diversos ossos– i una vegada morta li va introduir un objecte per l'anus.

Deslligar-li el nus del coll

Consumat el crim, el psicòpata va intentar deslligar-li el nus del coll, però no ho va aconseguir i va haver de tallar-lo. Després va despullar el cos sense vida de Tatiana Coinac amb violència, li va arrencar la roba i va deixar els draps repartits pel pis.

Tot indica que va traslladar el cadàver a la banyera per rentar-lo i, possiblement, intentar esborrar les seves empremtes al cos de la dona. Tot i això, els investigadors han intentat recuperar ADN al lloc del crim.

Tres telèfons mòbils

Com que l'autòpsia situa el crim entre dijous i divendres, els investigadors hauran de revisar les trucades i missatges que va rebre aquests dos dies als telèfons mòbils. Tatiana tenia tres terminals, tots recuperats per la policia. Un era per parlar amb la mare i els amics. Els altres dos estaven vinculats a la seva feina com a massatgista, a fer d'escort i també a una línia eròtica de pagament amb què completava els seus ingressos.

Tatiana Coinac era una dona molt discreta que rebia al pis (de la seva propietat) els seus clients. A les poques persones amb qui creuava algunes paraules els deia que es guanyava la vida netejant cases i en una residència de gent gran. Vivia amb el seu gat persa, amb qui li agradava sortir a passejar de matinada pel barri i únic testimoni del crim. De tant en tant rebia visites de la seva mare, que resideix habitualment a la província de Castelló.

Els agents havien anat dos cops

Va ser aquesta dona la que, alarmada per no poder parlar per telèfon amb la seva filla, va contactar amb la Policia Local. Els agents van anar al domicili dues vegades. La primera vegada ningú va contestar a les seves trucades i se'n van anar. La segona, diumenge passat, van entrar al pis i van trobar el cadàver de la dona a la banyera. Estava neta, ben col·locada, ocultant tota la violència i sadisme desfermat en aquell pis feia dos dies.