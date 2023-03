La Conselleria d’Educació ha decidit cessar el director de l’Institut Llobregat de Sallent (Bages), el centre on estudiaven les bessones de 12 anys que eren víctimes de ‘bullying’ i que es van llançar al buit des del balcó de casa seva el febrer passat. Una va morir i l’altra va acabar greument ferida. «La comunitat educativa i l’institut estan molt afectats, han patit molt i hem decidit prendre aquesta mesura positiva per fer un canvi al centre», va explicar la secretària general d’Educació, Patricia Gomà, ahir dimecres.

El cessament ha sigut, segons Gomà, una mesura pactada entre la conselleria i el director i es farà efectiu amb l’inici del nou curs escolar. Segons fonts de l’entorn educatiu, el director ja tenia plantejat jubilar-se abans que passés la tragèdia. Gomà va explicar que han pres aquesta decisió per «donar seguretat a les famílies» i «oferir un respir a la comunitat educativa».

Tres setmanes després que tingués lloc la tragèdia, Educació continua sense fer cap autocrítica en aquest cas, tot i que els protocols no es van activar correctament i van aflorar nous casos de ‘bullying’. «Hem posat tots els mitjans possibles des del minut zero», ha defensat Gomà. Ha parlat de la feina feta per la unitat de suport a les violències patides per l’alumnat (USAV), el suport al dol o la presència d’una nova orientadora psicopedagògica que, com a mínim, es quedarà en aquest centre fins a finals de curs. «El Govern no ha escatimat recursos per acompanyar el centre, com ja feia el municipi», va assegurar la secretària.

Gomà va assegurar que el que ha passat a Sallent respon a una «situació complexa que no té una resposta fàcil». Com ja va fer l’ajuntament de la localitat, es va referir a la situació «complexa» en què es trobava la família de les nenes, i va arrossegar aquest adjectiu «a tot el grup educatiu» del centre. «S’havien fet moltes coses per acompanyar la família. Hem canviat moltes dinàmiques de relació conflictiva en els alumnes de primer d’ESO i organitzatives per ajudar i revertir situacions multifactorials», va insistir.

Un dels professionals que ha dirigit tots els treballs al centre posteriors al que va passar és l’inspector territorial, que en un primer moment ja va avançar que, almenys, la bessona morta havia patit assetjament escolar. Ara, la seva tasca, juntament amb la d’altres professionals, ha generat un total de set informes que expliquen els fets i analitzen què podria haver fallat. Una informació confidencial, segons va mantenir Gomà, que aquest dijous serà remesa al jutjat de guàrdia perquè pugui aclarir els fets.