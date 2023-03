El bailaor Rafael Amargo ha tornat a ser detingut per agents de la Policia Nacional, aquesta vegada a Alacant, on actuava aquest dijous. Segons ha sabut CAS OBERT, canal de recerca i successos de Prensa Ibérica, el delicte del qual se l'acusa és el mateix que la darrera ocasió: tràfic de drogues. I es tractaria de la mateixa substància prohibida, metamfetamina, també coneguda com a vidre i que es va fer molt popular després de la sèrie 'Breaking Bad'.

La nova investigació de la Prefectura Superior de Policia de Madrid, dirigida pel jutjat d'instrucció número 27, ha reunit indicis que Amargo va continuar venent metamfetamina des de casa seva del barri de Malasaña de Madrid. Després de detenir-lo, al final de la seva actuació en una sala de festes, Amargo ha estat traslladat a la comissaria de policia d'Alacant. Narcopis Els policies van comprovar el tràfec de persones que anaven a la casa on Amargo vivia, convertida gairebé en un narcopis, cosa que va provocar protestes dels seus veïns. Alguns dels clients que hi acudien es refereixen al seu camell com a "Rafa, el del teatre". El mes d'octubre passat, el bailaor i la seva parella van abandonar l'habitatge. El mes passat, Amargo va assegurar que vivia tranquil a Alacant i preparava un projecte sobre salut mental amb la Universitat El mes de febrer passat, Amargo va reaparèixer davant la premsa. Ha assegurat que s'havia traslladat a viure a Alacant, on estava "content, tranquil, vivint davant del mar". Aleshores afegia que estava "amb un projecte a la Universitat de salut mental". 9 anys de presó Amargo ja va ser detingut a finals del 2020 al seu domicili de Madrid per un delicte similar en el marc de l'operació Corax (Cuervo). Als registres d'aquella operació els policies van trobar més de 60 grams de metamfetamina, el doble del considerat pel Tribunal Suprem com "de notòria importància" a l'hora de valorar si és procedent condemnar les persones implicades. La metamfetamina és una droga que procedeix principalment de Mèxic (fa uns anys venia d'Alemanya) i, un cop al carrer, es ven a una vuitantena d'euros el gram, més del doble del preu de la cocaïna, i se sol fumar en pipa. Aquest cas encara està pendent de judici a l'Audiència Provincial de Madrid (se celebrarà el proper mes de juny). La fiscalia demana que Amargo sigui condemnat a nou anys de presó per un delicte continuat contra la salut pública. Bàscula de precisió Aleshores, els investigadors van confiscar també de ketamina i èxtasi líquid, a més de gairebé sis mil euros en metàl·lic. En el cas de la meta, la majoria, 63,4 grams, era a casa d'un productor de teatre que també va ser arrestat. A casa d'Amargo, la policia va trobar 0,4 grams. El ballarí Rafael Amargo va comentar en una conversa telefònica intervinguda per ordre judicial que ell manejava la droga "de deu en deu", en al·lusió, segons la interpretació dels investigadors, a grams de metamfetamina. En aquesta mateixa conversa, segons la fiscalia antidroga, Amargo intentava aconseguir una quantitat molt més gran d'aquesta substància. L'advocat d'Amargo, Cándido Conde-Pumpido, va defensar llavors que aquesta substància no era per vendre. En ser detingut, Amargo portava a la motxilla una bàscula de precisió. El seu advocat defensa que era per prendre les quantitats precises d'un producte que estava prenent per aprimar-se.