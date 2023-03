Sis anys després de l'accident de trànsit que va costar la vida a Ángel Nieto el 26 de juliol del 2017 en una carretera d'Eivissa, el jutjat que investiga els fets ha reprès el cas, que l'Audiència de Palma li va ordenar reobrir el 2018. Segons ha pogut saber CAS OBERT, el canal d'investigació i successos de Presa Ibérica, el titular del jutjat d'instrucció 2 d'Eivissa ha pres declaració aquesta setmana tres testimonis del succés.

Es tracta de tres veïns de l'illa que van atendre el tretze vegades campió del món de motociclisme en els minuts immediatament posteriors a l'impacte o que van presenciar el moment en què l'altra implicada a l'accident, una dona alemanya resident a Eivissa, va xocar el Fiat 600 contra la part del darrere del quad que conduïa Ángel Nieto. Aquest mitjà ha accedit a les seves declaracions i tots tres coincideixen que Nieto, que va morir dies després del succés a l'hospital a conseqüència d'un traumatisme cranioencefàlic, "portava el casc descordat" en el moment de la col·lisió.

"Em dirigia a la meva feina i en el sentit contrari al meu circulaven un quad i un cotxe Fiat, anaven molt junts. En un moment donat, el Fiat va colpejar per darrere el quad i el conductor va sortir acomiadat", ha declarat aquest dimarts al jutjat número 2 d'Eivissa l'única testimoni ocular de l'accident.

"Velocitat excessiva"

La dona, de 59 anys, apunta, això sí, que va tenir “la sensació que el Fiat (que conduïa la ciutadana alemanya investigada) anava molt a prop del quad. El Fiat circulava més de pressa que el quad i, en el moment de la col·lisió, el va arrossegar i el cop va ser molt fort. Aleshores, el quad va col·lidir amb la paret de la cantonada, el casc del conductor va saltar per a un costat i el cos del mort per a un altre. El casc va sortir volant".

El jutge ha de decidir si arxiva el cas o hi ha proves per responsabilitzar la conductora de la mort del tretze vegades campió del món del motociclisme

El testimoni és rellevant per determinar les causes de l'accident, ja que abans de l'impacte, la testimoni va poder veure que "les corretges del casc (d'Ángel Nieto) estaven soltes, estaven descordades". A preguntes de l'advocat de la família del pilot, la dona va afegir la seva impressió personal: "Em va semblar que la velocitat (de la conductora) del Fiat era excessiva".

Revolt tancat

El segon testimoni que va declarar aquest dimarts, un home de 67 anys que es trobava a uns 20 metres de distància quan va tenir lloc l'accident, també assegura que a Nieto "va caure el casc quan va sortir acomiadat del quad", però contradiu la primera testimoni en relació a la velocitat amb què la conductora alemanya va envestir el pilot: "El quad estava sortint d'una rotonda, els cotxes que anaven darrere no circulaven a gaire velocitat". Entre altres coses, perquè "la rotonda en què es va produir l'accident és un revolt força tancat".

El dependent d'una botiga propera al lloc del sinistre, de 34 anys, ha aportat més dades al jutge del cas: "Quan jo vaig arribar, el conductor del quad era a la calçada i no portava el casc posat. No vaig veure ningú treure-li el casc al mort i vaig ser un dels primers a arribar, així que no crec que donés temps que ningú li'l tragués".

No va cometre infracció penal

El jutjat ja va investigar la mort de Nieto i va prendre declaració a aquests tres testimonis el 2017. Després, va acabar arxivant el cas després de concloure que el pilot portava el casc descordat en el moment de l'accident i que la conductora que va xocar contra ell "no en va cometre cap infracció penal".

Aquella decisió judicial es va basar en les investigacions d'agents de la Policia Local de Santa Eulària (Eivissa) que es van desplaçar aquell matí d'estiu al lloc del succés i les indagacions de la Guàrdia Civil, que van concloure que la ciutadana alemanya, resident a l'illa i que es dirigia a recollir els seus fills i anava en bones condicions físiques en el moment de l'accident, no guardava la distància de seguretat adequada quan va xocar per darrere amb el quad de Nieto: "La dona no es va adonar de la baixa velocitat amb la que circulava el vehicle davanter i li va donar abast, fent que el conductor sortís projectat cap a la part davantera”.

La conductora va donar des del principi una altra versió de l'accident als agents, a qui va explicar que "hi havia uns tres metres de distància respecte del vehicle" de Nieto, però que el pilot "va frenar de cop" i ella no va poder fer res per evitar el cop.

Restes de fang

La dona va afegir que, mentre circulava darrere del mític pilot, ella no podia veure els llums del fre del vehicle. La veritat és que l'atestat elaborat per la Guàrdia Civil, que afegeix que l'accident es va produir en una carretera amb "bona visibilitat", va assenyalar l'existència de nombrosos defectes al quad de Nieto, com que "la llum de posició del darrere i la llum de frenada es trobaven tapades pel fang" al moment de l'accident, "impedint la seva visualització pels altres usuaris de la via".

A més, "l'indicador de direcció del darrere dret es trobava desprès de la seva posició natural, funcionant correctament, però dificultant la seva visibilitat”, una fallada important, segons els investigadors, perquè Nieto es disposava "a girar a la dreta per accedir a un pàrquing" quan va ser aconseguit per la conductora.

Traumatisme cranioencefàlic

El jutge va arxivar el cas en concloure que "no hi ha indicis que el resultat esdevingut es produís per una falta d'atenció absoluta a la conducció per part de la implicada". També, que "la causa de la mort de Nieto va ser un traumatisme cranioencefàlic i l'omissió del pilot de cordar-se el casc concorre directament amb aquesta causa". El magistrat ha sentit els arguments de la defensa de la conductora, representada per l'advocat mallorquí Jaime Campaner, en acceptar que "qualsevol imprudència no pot automàticament, pel fet d'haver produït lesions o mort, determinar una condemna penal".

Després del sobreseïment del cas, la família del pilot va recórrer aquesta decisió, argumentant que el jutge l'havia tancat sense ni tan sols prendre declaració a l'altra conductora. El 2018, l'Audiència de Palma li va donar la raó i va ordenar al magistrat d'Eivissa que reprengués la investigació.

El 2021, aquest va prendre declaració a la dona en qualitat de recerca per un possible delicte d'homicidi imprudent. Amb les declaracions d'aquesta setmana, el jutge ja ha practicat totes les diligències previstes. Ara ha de decidir si torna a arxivar-lo o hi ha proves suficients per asseure la dona a la banqueta i responsabilitzar-la de la mort del tretze vegades campió del món del motociclisme.