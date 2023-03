"Teníem esperança que estigués bé, però ens ha marxat de cop... tot apunta que és el meu fill", explica, amb molt de dolor, Mercedes, mare d'Alejandro Mencía.

"Dijous ens van dir que uns senderistes havien localitzat unes restes... Estaven al mateix lloc on l'Alejandro va desaparèixer, ocults per uns matolls. A més, hi havia la seva roba. Encara que cal esperar el resultat d'ADN, però no tenim dubte que és ell", lamenta a CAS OBERT, portal de successos i investigació de Premsa Ibèrica, el grup editorial de Diari de Girona.

Es diu Alejandro Mencía i va desaparèixer el 23 de maig del 2020. Durant gairebé tres anys la seva família no ha deixat de buscar-lo. Aquella tarda, l'última, el jove passava el dia amb els amics, eren uns dotze. Una barbacoa, una casa de pastors i molta muntanya. Eren a la Cabana del Teju, prop de Germandat de Campoo de Suso (Cantàbria). Després de dinar, el jove, segons van reconstruir els investigadors, va anar amb un dels seus amics al riu, ja que s'havien tacat la roba recreant una escena Kick Boxing. En va tornar només un. No van tornar a saber res més de l'Alejandro.

"La zona on apareixen les restes... és en aquest punt", explica Merche. "La mala herba va impedir que es trobessin en totes les batudes que es van fer per trobar-lo".

Troballes en ocasions anteriors

Durant gairebé aquests tres anys de cerca, s'han donat troballes en ocasions anteriors. "Ens van trucar dues vegades", explicava Mercedes fa un parell de mesos a CAS OBERT, "ens deien que havien aparegut restes òssies que podien ser humanes", descrivia. A la mateixa zona, en quilòmetres propers. "Després no eren... però aquesta vegada és diferent. Hem anat al lloc i al costat d'ossos han aparegut els pantalons del meu fill".

Amb tristesa, ja que la incertesa de vegades llançava moments d'esperança, espera el resultat d'ADN per part de Criminalística de la Guàrdia Civil. Les restes han estat traslladades a Madrid per ser analitzades. "Ens han dit que pot trigar, però al 99% sabem que és l'Alejandro". Merche, agafa aire i lamenta, "... sembla que les respostes van arribant".