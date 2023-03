La Guàrdia Civil va recuperar el 14 de març el cadàver d'un dels dos empresaris desapareguts a Manzanares, a Ciudad Real. Dues persones, Antonio Caba i Gaspar Rivera, estan a la presó pel crim de Juan Miguel Isla. Els informes sobre el cas, als quals ha tingut accés Cas Obert apunten també a la participació d'Antonio Caba en la desaparició de Jesús María González Borrajo, un empresari de 55 anys.

Els informes del sumari reflecteixen que la Guàrdia Civil considera "fortament vinculat" a Antonio Caba amb aquesta desaparició, ocorreguda el 19 de juny de 2019. I apunten que existeixen "una sèrie de similituds" entre els dos casos, "que difícilment poden ser per l'atzar i que conflueixen entorn de la persona d'Antonio Caba".

Els dos empresaris van desaparèixer després de rebre "un cobrament important de diners en efectiu". En el cas de Jesús González, havia venut un cotxe d'alta gamma per valor de 14.000 euros. Una venda en la qual també havia participat com a intermediari Antonio Caba.

Les investigacions han descobert a més que, abans de desaparèixer, Jesús havia fet dos préstecs al detingut per la mort de l'altre empresari per un valor total de 24.380 euros. Van ser formalitzats el 3 i el 17 d'abril de 2019. Caba havia de pagar els seus deutes i retornar els préstecs el 25 de maig (10.000 euros) i el 25 de juny (14.380 euros). En aquestes dates crítiques, el 19 de juny, Jesús González va desaparèixer per sempre.

Els investigadors tracten de trobar proves sobre la participació de Caba en la desaparició d'aquest empresari. I també segueixen la pista dels diners que va desaparèixer dels comptes de Juan Miguel Isla, l'altre desaparegut i el cadàver del qual van trobar en una finca d'Antonio Caba el passat 14 de març.

Illa, segons ha sabut Cas Obert, no té diners en els seus comptes, malgrat haver venut poc abans de desaparèixer una finca per 1.350.000 euros. De fet, el dia que el van matar, els compradors havien lliurat a Illa 50.000 euros en efectiu, una quantitat que no ha aparegut.