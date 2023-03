Alguns estaven més penjats que un fuet, buscant un miracle que els tragués de la ruïna; uns altres van veure la forma de viure sense treballar; tots havien de ser de confiança, no anessin a pirar-se amb el botí. Aquests trets reunien els peons, o mules, d'una de les xarxes criminals principals d'assalt des d'Espanya a correus electrònics i factures d'empreses. L'ha desmantellat la Guàrdia Civil després d'una silenciosa indagació d'un any que va començar a la Unitat de Recerca de l'institut armat a San Juan (Alacant) i ha culminat amb 27 detencions a deu localitats de set províncies.

Hi ha hagut cinc dies de tensió en una dotzena de barris de la perifèria de Madrid. L'operació Balrog' és un dels cops més grans als entramats d'assalt informàtic tipus man in the middle . La xarxa es va colar al correu electrònic d'un centenar d'empreses espanyoles i estrangeres per vigilar-ne la facturació i els pagaments. Arribat el moment que una empresa abonés un servei o una mercaderia, la trama es quedava el pagament falsejant ordres per email, interposant en la trajectòria dels diners comptes corrents d'empreses fictícies, moltes sense ofici, però amb benefici: fins ara, la Guàrdia Civil segueix l'escamoteig de cinc milions d'euros.

Els diners eren successivament desviats de compte en compte, fraccionats d'empresa fantasma a empresa fantasma, fins a acabar polvoritzat per mules que feien petites extraccions en caixers amb les 65 targetes visa que va distribuir l'organització. Aquest, el de les mules de caixer, és l'esglaó baix de la trama. Al superior, hackers nigerians feien l'enginyeria informàtica... tornant a posar en evidència la fragilitat de la ciberseguretat de les empreses.

També ocupen un nivell superior els cobradors pantalla. Entre els investigats hi ha Gregorio Muñoz Ruzafa , representant de futbolistes, exjugador de futbol i expresident del Granada CF. La Guàrdia Civil ho va abordar a Lorca, la ciutat murciana al club del qual va militar de jove. La investigació li atribueix un presumpte lloc central a la xarxa. A nom de 'Gori' Ruzafa figuren dues firmes lligades a la trama.

Al seu esglaó operava una altra de les executives principals. Es diu Azahara T. En uns mesos va passar de cambrera de club de contactes a empresària de tres societats. Totes a València; totes falses.

El palau de neó

A força d'encendre llums de colors, el Sexy Hotel Luxor de la localitat madrilenya de Valdemoro era fins no fa gaire l'edifici més visible entre les naus industrials, botigues de mobles i restaurants de menú que voregen l'A4 pel Polígon de La Postura.

Madrid és a 28 quilòmetres. Ara el Luxor és un edifici buit, fosc i callat, però fins no fa gaire adoptava a les nits una aparença a mig camí entre nau espacial i bar de Las Vegas. Des de les finestres de vidre blau reflectant podien les prostitutes i els seus explotadors veure una veïna residència de gent gran i, davant, l'acadèmia de la Guàrdia Civil.

Del Luxor va sortir Azahara deixant la barra per convertir-se en l'administradora de tres empreses a València: Azahara Bussines, Bucle Serveis i Mediterrània Sistemes Constructius. Ella és parella d'un altre membre de la xarxa, José Pablo E. Quan la Guàrdia Civil va arribar fins a ell ja tenia antecedents per estafa. L'havien aturat un any abans. Per això va pujar Azahara. Ell no podia moure el seu nom, acabat de mossegar per la Policia Nacional.

Però el mag de la transformació d'una ventafocs de via de servei de Madrid a administradora d'empreses a València és un dominicà. Les indagacions el situen a la cúspide de l'organització. Es diu Virgilio Mieses, però als discobars de reguetó de la perifèria de Madrid es va fer popular com a DJ Buchu.

La nit de Cap d'Any donava una de les seves sessions al Vip Room de Getafe. Suposadament Dj Buchu no només animava festes. La Guàrdia Civil el té com el catalitzador d'informàtics, estafadors i mules, algunes reclutades en nits de tecnocúmbia al Karma, el bar llatí que DJ Buchu va regentar a Fuenlabrada.

Una història de barri

En un altre temps, els bandolers aguaitaven a Sierra Morena o de les Guilleries catalanes el pas de diligències amb cabals. Ara s'aguaita l'email , i el botí es perd a Pinto, Valdemoro, Fuenlabrada, Parla… localitats del Alfoz de Madrid on més mules han estat detingudes. També Seseña, on el DJ té casa, la ciutat dormitori que mira cap a la capital des de la ratlla de Toledo.

Però tot comença més al sud. La Guàrdia Civil de Sant Joan d'Alacant ha dirigit aquesta operació, que ha implicat 120 agents de set comandàncies. Instrueix el Jutjat 9 d'Alacant perquè va ser a Alacant on es van veure les primeres empremtes dels caçafactures. El desembre del 2021, a la clínica Vissum d'Alacant li havien escamotejat 85.000 euros d'un pagament que li havia de fer una òptica holandesa, Akkolens.

Aquella era una de les cises de diners que afecten també firmes portugueses, brasileres, escoceses, xipriotes, turques, italianes, alemanyes, nord-americanes, romaneses, suïsses, franceses… Perquè no tancar l'aixeta, la xarxa feia cops petits. Com a màxim 294.000 euros a la portuguesa Newnote Solutions , o mig milió que el van enxampar a Lixbail Credit Agricole de França.

JOSÉ LUIS ROCA

Movent els diners no estan només futbolistes en una mala ratxa o cambreres usades com a pantalla. No falten aspirants als galpons dels polígons industrials ni a les cases d'apostes esportives. En cantonades de bar ocupades per jubilats (dos detinguts tenen 74 i 73 anys) i en els discos en què desconnecten els dissabtes els obrers immigrants (vuit detinguts són dominicans) hi ha gent prou empobrida per aturar-se a escoltar la temptació: potser 500 euros per campanya dextracció amb una visa que posa lorganització.

Barrufets al caixer

Dels 27 detinguts de la xarxa, la majoria són peons de la conversió en metàl·lic del botí. Per monetitzar aquest furt electrònic cal un barrufeig als caixers, extraccions que no cridin l'atenció, o empreses amb problemes que posin els comptes corrents a disposició de la xarxa.

Quan la van enxampar, Nancy M. , una de les mules capturades, tenia cita a les deu del matí en una cantonada de Parla amb un nigerià que li agafaria els bitllets trets amb la targeta. Ho van esperar; avui forma part de la llista de detinguts.

L'ombra d'un altre està darrere de la recluta del més vell dels peons, un jubilat que el hacker havia d'ajudar per fer servir una app del Banco Santander.

Un altre, A. Irobun, és expert en programari amb un important currículum. Aquesta és una història d'extraradi, però també ho és de sofisticada enginyeria informàtica amb fils a Londres i Lagos , típic del bandolerisme electrònic. Els investigadors encara esbrinen com es ficava aquesta xarxa als correus de les empreses, a quin mercat clandestí d'adreces email van acudir per seleccionar els seus objectius.

Quan aconseguia entrar al seu email, la xarxa es quedava a mirar en silenci durant mesos. Quan es produiria un pagament, escrivien a l'empresa contractant simulant ser la contractada, i donaven el número d' un dels 138 comptes que manejaven.

Cada pagament acabava disseminat per una capil·laritat de caixers automàtics de Fuenlabrada, Parla i València. En els seus seguiments a mules, la Guàrdia Civil ha pogut comprovar que part de les extraccions d'efectiu fetes pel valencià carrer de Jesús es gastava repostant a la benzinera Leclerc de Valdemoro. Aquí acabaven viatge les mules quan tornaven de Llevant.

La tempesta

La caiguda d'una xarxa d'aquest tipus, amb còmplices repartits per mig país, es desferma com les tempestes: al principi es veuen estranys efectes a l'aire, i després arriba el xàfec.

El 22 de febrer passat, a la localitat marmessoria d' Hellín els propietaris d'un concessionari de cotxes de segona mà estaven queixant-se als seus amics que les seves targetes visa s'havien bloquejat de sobte . Van comprendre el perquè quan, hores després, els guàrdies els llegien els seus drets.

Supòsits col·laboradors necessaris dels robatoris de pagaments, haurien deixat que els caçafactures usessin els comptes del seu concessionari km. 0 per rebre els diners desviats per una comissió.

El 10% és més o menys el benefici que les indagacions atribueixen al carnisser de Lorca Francisco S., implicat també per suposadament cedir la seva empresa per al mateix.

Potser ell era conscient de l'embolic en què es ficava. Pel que sembla, LT, infermera d'un hospital del sud de Madrid no ho era tant. El seu cosí l'havia donat d'alta com a autònoma a Aranjuez, i es feia servir el seu nom per als robatoris. Com la resta dels de la trama, aquests dies té el passaport retingut i li han prohibit sortir del país.