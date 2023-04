Què porta la gent a matar? És una pregunta tan antiga com el mateix crim: alguns defensen que hi ha tants motius com assassins, però els periodistes Pere Cullell i Enrique Figueredo tenen clar que tots tenen en comú que han estat comesos pel que el ciutadà corrent anomena 'mala gent'.

Així han titulat el seu nou llibre, 'Mala gente' (Destino, en castellà) o 'Mala gent' (Columna, en català), que fa un viatge a casos icònics de la història negra d'Espanya, com el del Vaquilla, convertit en un mite de la delinqüència juvenil, o l'assassinat de Carmen Broto, la prostituta que va captivar l'alta societat barcelonina. Es tracta de la selecció de les dotze millors històries que han explicat al pòdcast 'Dossier Negro', en què han pogut comptar amb testimonis tan exclusius com el del mateix Dioni, l'exvigilant jurat que va robar una furgoneta blindada amb 320 milions de pessetes el 1989, per al cas amb el seu punt de vista actualitzat. "Fem el que sabem fer, que és explicar històries de dolents", explica Pere Cullell. Tots dos periodistes treballen junts des que es van creuar a la secció 'Crònica Negra' del programa radiofònic 'El Món a RAC1', el 2012. Profanen la tomba de la mare del Vaquilla a Girona "Potser el desafiament més gran a l'hora d'escriure 'Mala gent' ha estat aconseguir noves fonts, material una mica diferenciat", revela Figueredo. Tot i això, malgrat que tots els casos són coneguts, ells volen "aportar una novetat, una ampliació del que és conegut". Els assassinats que relaten Figueredo i Cullell abasten des del 1928, quan Josep Marimón va matar 10 veïns en el que s'ha convertit en l'assassinat més gran en sèrie de la història espanyola, fins al 2016, quan María Jesús Moreno, més coneguda com 'Maje', va assassinar el seu marit amb ajuda del seu amant a València. Tot i que han passat gairebé 100 anys dels assassinats que va cometre Josep Marimón, van poder "contactar amb el nét d'una de les víctimes que encara duia dins la història", que li va explicar "com si fos present". Al capítol sobre Asunta Basterra, la nena de dotze anys que va ser assassinada pels seus pares el 2013 a Galícia, compten amb el testimoni de la companya de cel·la de la mare, Rosario Porto, que es va suïcidar el 2020. Asunta va morir per asfíxia química per una dosi extrema d'un ansiolític El temps ajuda A més, Figueredo assegura: "En alguns casos, el pas del temps ha permès també que l'assumpte reposi i, en agafar una mica de distància, ens ha permès descobrir i donar-li matisos que per la pressa potser no vam entendre nosaltres, ni la societat en general". Per a Cullell i Figueredo no hi ha un patró comú en els crims, més enllà de la separació entre "bons i dolents". "Nosaltres busquem precisament el contrari, els matisos i les peculiaritats de cada cas", segons Cullell. El que sí que tenen clar és perquè a tanta gent li agrada saber de crims. "La raó d'aquesta inclinació per les històries criminals és que són pur reflex de la realitat", afirmen al pròleg del llibre. "De vegades els protagonistes de cadascun d'aquests successos són arquetips de gent que podrien ser els teus veïns, la teva perruquera o el barber del teu barri", exposa Figueredo. "En determinades condicions pot haver-hi un desencadenant que faci que una persona, per molt comuna que sigui, pugui cometre un crim", conclou. A "Mala gent" el lector sens dubte podrà satisfer la seva curiositat de saber tot el que hi ha darrere de cada crim. Des de la reconstrucció del succés fins a la trama policial que va derivar en la detenció de l'assassí.