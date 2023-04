Una veu masculina trenca el silenci des d'una habitació del sisè pis al Col·legi Major Elías Ahuja, de Madrid: "'Mónicas', putes, sortiu dels vostres caus, conilles. Sou unes putes nimfòmanes. Us prometo que cardareu totes en la 'capeja'. Som-hi, Ahuja!". Després, s'apugen més persianes i desenes d'universitaris xiulen i fan sons guturals amb destinació a les seves veïnes, les universitàries del Col·legi Major Santa Mónica.

"Putas, salid de vuestras madrigueras. Sois todas unas ninfómanas. Os prometo que vais a follar todas en la capea" Esto canta el Colegio Mayor masculino Elías Ahuja situado en frente de una residencia femenina. Después se preguntarán por qué sentimos miedo por la calle. pic.twitter.com/sI2dqczOfI — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) 6 de octubre de 2022

El vídeo va ser reproduït dos milions de vegades en el primer compte de Twitter que el va difondre. Les seves rèpliques van aconseguir cinc milions més de reproduccions. La Universitat Complutense va obrir una investigació. El Moviment contra la Intolerància va denunciar el cas per un possible delicte d'odi. La Fiscalia ha decidit arxivar-lo després de la recerca de la policia, la resposta dels dos col·legis majors afectats i, especialment, a la reacció de les destinatàries d'aquests càntics masclistes, les joves universitàries.

"Tot sortirà bé"

En l'expedient del cas, al qual ha tingut accés Cas Obert es recull que cap estudiant afectada ni el seu col·legi major van presentar denúncia pels càntics. Algunes d'aquestes joves universitàries, suposades víctimes del delicte d'odi, van enviar fins i tot missatges de suport al líder de la performance masclista, un estudiant anomenat Rodrigo. El seu advocat, Jaime Campaner, va presentar el passat 9 de febrer davant la Fiscalia de Ciberodi una desena d'aquests missatges com una de les proves de descàrrec.

El passat 3 de març, la Fiscalia va arxivar la recerca: "El sospitós va aportar captures de pantalla del seu telèfon mòbil en els quals figuraven diferents missatges de suport davant l'abast que havien tingut els fets que segons exposava havien estat remesos per residents del col·legi major femení i que minimitzaven els fets", es llegeix en l'acte d'arxiu.

Cas Obert ha accedit al contingut d'alguns d'aquests missatges. El jove, estudiant amb bones notes, becat i que era representant del Consell Escolar del Col·legi Major Elías Ahuja, havia estat expulsat del centre (durant un mes), i perdut la beca. En aquells dies diverses de les 'Mónicas' (estudiants del col·legi Santa Mónica) li van escriure: "Ro, no saps el greu que em sap", "Tot sortirà bé", "Qualsevol cosa que necessitis m'ho dius", "La meva mare m'ha dit que un petó molt fort de la seva part" i altres similars.

El més complet dels missatges de suport que va rebre de les seves víctimes diu: "Hola, Rodri, suposo que estaràs molt atabalat i no fa falta que contestis però només per dir-te de part de totes que t'estimem molt i que no et preocupis que tot anirà bé. No fa falta que et digui que el nostre pis està obert per a tu i no dubtis a comptar amb nosaltres per al que sigui un petó molt fort". I afegien l'emoticona d'un cor vermell.

La Fiscalia arxiva la investigació després de constatar que "les estudiants van percebre de manera natural les expressions proferides", tot i que "els fets són sens dubte irrespectuosos i insultants per a les dones". Descarta que es tracti d'un delicte d'odi i creu que va haver-hi "animus iocandi" per part de l'estudiant i els seus companys, tot i que, matisa, d'"un cert mal gust".

Sense vincles extremistes

També descarta que pugui haver-se comès un delicte contra la integritat moral d'alguna estudiant perquè cap va presentar denúncia per aquests càntics, com tampoc ho va fer el Col·legi Major Santa Mónica. La Policia explica en els seus informes a la fiscalia que Rodrigo, "no està vinculat a moviments racistes ni extremistes.

Este es un acto del Colegio Mayor Elías Ahuja



El cántico incluye saludos nazis y gritos de Sieg Heil pic.twitter.com/Unxsk5i9om — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) 6 de octubre de 2022

La recerca no va permetre localitzar qui va gravar el vídeo ni qui va ser la primera persona a penjar-lo a les xarxes socials, tot i que el director del Col·legi Major Elías Ahuja indica en un ofici remès a la fiscalia que "segons hem pogut tenir coneixement, encara que no podem assegurar-ho amb plena certesa, la primera difusió del vídeo es va donar en un to jocós per estudiants del col·legi major Santa Mónica".

La Brigada Provincial d'Informació de la Policia Nacional va situar els càntics en el context de la "relació habitual existent entre els col·legis majors, els quals profereixen aquest tipus de càntics a manera de burla o sorna". Com a exemple, va incloure un vídeo d'algunes estudiants del Santa Mónica en el qual es dirigien a residents d'altres col·legis: "Rugbi Poveda, em fan pena, a més es creuen que estan 'tó buenas'. Les de Loyola es creuen que 'molan' i fan més vergonya que anar en boles".

No van poder identificar-los

Els directors dels dos col·legis majors, tots dos gestionats per ordes religiosos, van rebutjar els càntics i van ser incapaços de determinar qui va participar en ells i qui els van escoltar. En el cas dels homes de l'Elías Ahuja, el director explica en l'atestat que "la recerca per esclarir els qui havien participat cantant la cançó va ser infructuosa" per l'"extrema brevetat dels fets… El director es va trobar col·legials als passadissos, però ja havien acabat els càntics".

Pel que fa a les alumnes del Santa Mónica, la directora va respondre al requeriment de la policia que "en el moment de produir-se els fets, només es van poder sentir crits i veus que provenien de les finestres del Col·legi Major Elías Ahuja, sense que es pogués entendre clarament el que es deia. No es va poder constatar que es produís una interacció efectiva d'aquelles amb les veus que es proferien des de l'edifici de davant".

La Fiscalia va comprovar que cap alumna s'havia queixat al col·legi ni va manifestar haver-se sentit ofesa i va acceptar finalment els arguments de l'advocat Jaime Campaner: "L'ànim del meu patrocinat mai va ser ofendre a les destinatàries del cant, qui, per cert, en cap moment van percebre semblant ànim. El seu cant va ser contestat, sense solució de continuïtat, en un ambient jovial". Després de l'incident, els estudiants de l'Elías Ahuja van enviar una carta de disculpes a les seves companyes del Santa Mónica en la qual es declaraven penedits, agraïen les seves mostres de suport i afirmaven que "el que va ser una broma de mal gust se'ls hi va anar de mare".