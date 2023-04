Un policia nacional de 46 anys, investigat per Afers Interns i a qui se li havia retirat l’arma, ha mort aquesta matinada en un tiroteig amb agents de la Policia i la Guàrdia Civil que anaven a detenir-lo en una gasolinera a Villagonzalo Pedernales, a Burgos.

Segons informa la Delegació del Govern de Castella i Lleó, pels volts de les 04.00 hores, aquest agent va començar a disparar contra agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil que intentaven detenir-lo i, al repel·lir l’atac, els seus trets van acabar impactant en l’agent fugit, que s’havia parapetat darrere del vehicle que conduïa.

Els efectius havien acudit fins a la gasolinera del municipi burgalès després que el Centre Operatiu de Serveis (COS) de la Guàrdia Civil de Burgos fos alertada per la Policia que aquest home armat es dirigia a Burgos per la carretera A-231.

Investigat

El policia mort, natural de Ferrol i destinat a la comissaria de Lonzas (la Corunya), es trobava immers en una investigació d’Afers Interns per un cas de narcotràfic pel qual havia sigut detingut, segons han informat a Efe fonts de la investigació.

L’agent, a qui se li havia retirat l’arma, estava de baixa psicològica i des d’aquest dimarts havia passat a segona activitat per insuficiència d’aptituds psicofísiques, una situació que estava pendent de notificar.

De fet, ahir es va personar a la comissaria gallega on estava destinat per portar a terme un tràmit administratiu en relació amb la seva situació laboral.

Posteriorment es va dirigir als vestidors on té la seva taquilla, moment que va aprofitar per sostreure l’arma d’un altre policia forçant l’armari on estava guardada.

Quan l’agent afectat es va adonar de la sostracció de la seva pistola es va posar en marxa un ampli dispositiu per a la seva localització, ja que es tenia la certesa que l’ara finat era el responsable del robatori i que havia fugit per carretera en un vehicle.

Tant la Guàrdia Civil com la Policia Nacional van intentar d’interceptar-lo abans de la seva arribada a la ciutat burgalesa, però va fer cas omís i va disparar contra ells.

Va continuar la seva fugida fins a una estació de servei pròxima, a la localitat de Villagonzalo Pedernales, on es va produir un segon tiroteig que va acabar amb la seva mort.

Tot i que es van produir diversos impactes de bala als vehicles oficials, cap dels agents de les forces i cossos de seguretat de l’Estat de servei va resultar ferit, segons la Delegació del Govern.