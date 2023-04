La Fiscalia demana dos anys de presó per a una dona que l'octubre del 2017 va estampar un got contra la cara d'un home que li havia posat mà sota la falda en una discoteca, per a qui el ministeri públic sol·licita quinze mesos de presó per un delicte d'abús sexual.

La secció cinquena de l'Audiència de Barcelona jutja dilluns que ve al presumpte abusador sexual ia la dona a qui va abordar, que s'enfronta a una pena superior per la seva irada reacció atès que la Fiscalia l'acusa d'un delicte de lesions, que preveu penes de fins a tres anys de presó quan les ferides causades requereixin tractament mèdic. Els fets que es jutgen van tenir lloc el 14 d'octubre del 2017 a l'interior de la discoteca Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), quan l'acusat, EG, va posar mà sota la falda a la dona investigada, que li va donar una empenta per apartar-lo. La reacció de la dona va donar peu al fet que tots dos iniciessin un forcejament en què l'acusat va agafar fortament pel coll la dona, que li va colpejar a la cara amb un got de vidre que portava a la mà, segons manté la Fiscalia al seu escrit d'acusació provisional. Arran de l'agressió, EG va patir una contusió i ferides incís-contuses que van requerir punts de sutura, cosa que, com seqüeles, li ha deixat un "lleuger" menyscapte estètic pel qual l'acusat reclama una indemnització. El cop amb el got de vidre suposa, per a la Fiscalia, un delicte de lesions mentre que l'agressió patida per la dona quan l'acusat la va agafar pel coll constitueix un delicte lleu de lesions, castigat únicament amb penes de multa, ja que cervicàlgia que li va provocar va requerir únicament una primera assistència facultativa. El fiscal demana 6 anys de presó per un acusat de magrejar una noia a Sant Feliu La Fiscalia acusa d'un delicte d'abús sexual i un altre lleu de lesions al presumpte assetjador, i per això a més dels 15 mesos de presó li demana una multa de 1.800 euros i que indemnitzi la dona amb 330 euros. Per ella, reclama 2 anys de presó i que pagui al coacusat una indemnització de 1.400 euros per les lesions patides.