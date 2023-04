Un acusat que s'enfronta a 9 anys de presó per violar una menor de 16 anys a Girona el 24 d'octubre del 2021 no s'ha presentat al judici previst per aquest dijous a l'Audiència de Girona. Com que estava degudament citat, la fiscal i l'acusació particular han sol·licitat al tribunal que dicti una ordre de detenció i ingrés a presó per assegurar que sigui present al judici i evitar que fugi de la justícia. La defensa s'hi ha oposat.

Si el processat no justifica l'absència, previsiblement l'Audiència emetrà l'ordre d'empresonament. Les acusacions sostenen que l'home de 21 anys va quedar amb la menor a una plaça. Després, van anar a casa de la noia, on la va agredir sexualment tot i l'oposició de la menor. Una menor denúncia els seus familiars per violar-la a Barcelona "La mesura està justificada per la mateixa incompareixença de l'acusat i la seva finalitat és evitar el risc de sostracció a l'acció de la justícia i que estigui a disposició del tribunal per celebrar el judici", ha argumentat la fiscal per sol·licitar a la secció quarta de l'Audiència que acordi l'ingrés a presó sense fiança de l'acusat. L'acusació particular s'hi ha adherit i la defensa del processat s'hi ha oposat adduint que el processat, originari d'Hondures, té residència i família a Girona i, per tant, arrelament per neutralitzar el risc de fugida. Si el processat no apareix i justifica l'absència d'aquest dijous, el tribunal dictarà una interlocutòria acordant l'odre de captura i ingrés a presó. La fiscalia sol·licita 7 anys i mig de presó per un delicte de violació i l'acusació particular eleva la petició a 9 anys. Segons recull l'escrit de conclusions provisionals, la tarda del 24 d'octubre del 2021 l'acusat, que tenia 21 anys, va quedar amb la víctima de 16 a la plaça situada davant del centre cívic Sant Narcís. Després d'estar una estona junts, van anar a casa la menor. Un cop allà, i segons les acusacions, l'acusat li va dir a la menor si tenia preservatius i ella va contestar que no, perquè no mantenia relacions sexuals. Aleshores, la va empènyer fent-la caure al llit, la va despullar i la va violar. "Ella li va dir 'para, para' vàries vegades i el va intentar apartar però l'acusat li va dir 'aparta les menys, cony'" i la continuar agredint. Fressa al pis Quan es va sentir una fressa a la porta del pis, la menor li va dir a l'acusat que els seus pares estaven a punt d'arribar: "Això va provocar que el processat s'aixequés de cop, agafés la roba i marxés de la casa". A conseqüència de l'atac, la víctima pateix un quadre clínic compatible amb un trastorn per estrès posttraumàtic. Una menor denúncia els seus familiars per violar-la a Barcelona A banda de la pena de presó, la fiscalia sol·licita que, en cas de condemna, s'acordi l'expulsió del país de l'acusat un cop complertes tres quartes parts de la pena o quan pugui accedir a la llibertat condicional, amb la prohibició de tornar al país durant 10 anys. La defensa nega les acusacions i demana l'absolució.