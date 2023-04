El fiscal i l'acusació particular volen que l'acusat de matar la dona a ganivetades a Porqueres (Pla de l'Estany) continuï a presó fins al judici, previst amb jurat popular a l'Audiència de Girona abans de l'estiu.

Com que es compliran dos anys en presó preventiva abans del judici, el tribunal ha de prorrogar l'empresonament o atorgar-li la llibertat provisional. El fiscal sol·licita 25 anys de presó per assassinat amb agreujants de gènere i parentiu i atenuants de confessió i drogoaddicció.

Segons l'escrit, cap a les 13.15 hores del 2 de juny del 2021 la parella va discutir i, quan la víctima li va dir que volia acabar amb la relació, el processat va agafar un ganivet de cuina i li va assestar múltiples ganivetades fins a matar-la.

El fiscal Víctor Pillado ha remarcat que falta poc per al judici i que ja hi ha escrit d'acusació sol·licitant 25 anys de presó per un assassinat agreujat. A més, argumenta que els indicis incriminatoris que hi havia en el moment d'acordar la presó provisional després dels fets es mantenen perquè el mateix processat va confessar els fets a la policia i ho va mantenir davant del jutjat d'instrucció quan va passar a disposició judicial.

A més, l'acusació pública remarca que continua havent-hi risc de fugida, perquè l'acusat, tot i ser de nacionalitat espanyola, no té feina ni arrelament suficient, i de reiteració delictiva: "En el moment dels fets acumulava nou condemnes com a antecedents penals, moltes d'elles per delictes violents". Per això, demana que es prorrogui l'empresonament 2 anys més. L'acusació particular, en nom de la Generalitat, s'hi ha adherit.

La defensa del processat demana que surti en llibertat provisional i ha subratllat que l'home té família al país amb qui podria viure fins al judici i que no existeix, en aquest moment, risc de destrucció de proves. "El risc de fugida ni existeix ni existia", ha afirmat el lletrat que ha exposat que va ser el mateix acusat qui va confessar els fets abans que es trobés el cos de la víctima. Està previst que un jurat popular jutgi el cas a l'Audiència de Girona abans de l'estiu.

Atac a traïció

El matrimoni vivia en un pis el carrer Canigó de Porqueres. Segons recull l'escrit d'acusació del fiscal Víctor Pillado, mesos abans dels fets, la parella travessava un "mal moment" com a conseqüència de l'estil de vida de l'acusat, que no treballava i consumia drogues. A més, també apunta que es va dedicar a viure de la seva dona i la va aïllar de la família i amics. Per això, la dona li havia dit en diverses ocasions que el deixaria si no canviava de vida.

Cap a les 13.15 hores del 2 de juny del 2021, l'acusat estava al domicili familiar quan la víctima va arribar a casa. Aleshores, continua relatant el fiscal, hi va haver una altra discussió entre la parella pels mateixos motius. "No acceptant que la víctima li retragués la seva forma de vida, així com que prengués la decisió d'acabar la relació amb ell, es va dirigir cap a la cuina per agafar un ganivet de dimensions importants", exposa l'acusació pública.

"No acceptant que la víctima li retragués la seva forma de vida, així com que prengués la decisió d'acabar la relació amb ell, es va dirigir cap a la cuina per agafar un ganivet de dimensions importants

Armat amb el ganivet, va tornar al menjador on hi havia la víctima i li va assestar una primera ganivetada a la zona dorsal en un atac "ràpid i per sorpresa". Segons el fiscal, el processat sabia que la víctima no tenia cap possibilitat de defensar-se perquè no es podia esperar que el seu marit, i dins la llar familiar, l'ataqués per l'esquena amb la intenció de matar-la.

Després de la primera ganivetada, i quan la víctima estava "atrapada" en una cantonada formada per una estanteria i el sofà del menjar, la va continuar apunyalant. L'acusació pública remarca que l'acusat li va infringir un "patiment innecessari" a la víctima amb la intenció de fer-li el major mal possible fins a causar-li la mort: "Li va clavar el ganivet en múltiples ocasions i en diferents parts del cos, moltes d'elles en zones no vitals, arribant inclús a furgar dins el seu cos amb el ganivet".

Fuig i s'entrega

Després de perpetrar el crim, l'acusat va marxar de casa. Segons ell mateix va explicar després de la detenció i durant la reconstrucció del crim, va estar hores voltant amb el cotxe i consumint drogues fins que, finalment, va decidir presentar-se a la comissaria dels Mossos d'Esquadra a Banyoles. Hi va arribar cap a les deu de la nit, va dir que li havia clavat un ganivet a la seva dona i va entregar les claus del domicili perquè els serveis d'emergències hi poguessin entrar.

El fiscal l'acusa d'un delicte d'assassinat agreujat i demana 25 anys de presó. Li aplica les agreujants de parentiu i de gènere i les atenuants de confessió, perquè ell mateix ho va explicar a la policia abans que es descobrissin els fets, i de dependència a estupefaents: "L'acusat patia un trastorn per consum de tòxics de llarga durada, amb criteris de dependència, que unit a la impulsivitat inherent al seu patró de personalitat, va reduir de manera lleu la seva capacitat volitiva".

També sol·licita 9 anys de llibertat vigilada i que indemnitzi el pare i germans de la víctima amb 170.000 euros pel dany moral.

El crim masclista va consternar la població de Porqueres, que va fer una minut de silenci per condemnar el feminicidi.