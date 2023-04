Quatre persones han mort aquest diumenge al matí en un accident aeri en el qual s'hi han vist implicats dos ultralleugers a prop de l'aeròdrom de Moià. Inicialment, s'havia informat de la caiguda d'un sol aparell i de la mort de dues persones, però els Bombers de la Generalitat han confirmat a primera hora de la tarda que han estat dues les avionetes implicades i quatre les víctimes mortals.

El sinistre ha tingut lloc poc abans de 3/4 d'11 i almenys un dels aparells s'havia enlairat des de la pista moianesa.

Segons els Bombers de la Generalitat, un testimoni que ha presenciat part dels fets ha relatat que ha vist com un ultralleuger perdia altura i moments després s'ha estavellat en una zona de pins, situada entre la Fàbrega i el pla de Boix, on s'ha produït un petit incendi forestal que s'ha controlat i extingit ràpidament.

L'Agència Catalana de Notícies també recull el testimoni d'un pagès, en Joan, de la Masia la Fàbrega, que ha vist un dels aparells caient encès des del cel: "Hem anat cap allà, han vingut els Mossos, l'ambulància i els Bombers darrere nostre. Hi havia una columna de fum i s'ha encès, tot allò", ha afegit.

En l'operatiu hi han treballat, a més d'efectius dels Bombers i dels Mossos d'Esquadra, membres de les ADF i del SEM, que no ha pogut fer res per salvar les víctimes.

La Unitat Tècnica de Seguretat Aèria de la policia catalana, amb seu a Sabadell, ha obert una investigació per investigar les causes de l'accident. De moment no ha transcendit informació dels dos ocupants de cada un dels ultralleugers.

El segon sinistre mortal en menys de dotze mesos

El darrer accident mortal viscut a l'aeròdrom de Moià va tenir lloc fa menys d'un any. Va ser també un matí de diumenge, el 24 de juliol del 2022. Un home de 74 anys i veí de Canovelles va perdre la vida quan l'aparell que pilotava es va estavellar quan intentava aterrar.