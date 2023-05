Un menor de quatre anys d'edat ha mort aquest diumenge en Cifuentes en clavar-se accidentalment un ganivet que portava un adult.

Segons ha detallat l'alcalde de Cifuentes, Marco Antonio Campos, i recull el diari El Mundo, els fets van ocórrer quan el menor va entrar corrent en la cuina de l'habitatge en la qual es trobava i un adult tenia un ganivet a l'altura de la cintura que es va clavar en el coll de menor per accident.

En un primer moment el petit va ser traslladat al centre de salut de Cifuentes on va rebre els primers auxilis i d'allí es va decidir traslladar-li a l'Hospital Universitari de Guadalajara encara que, segons apunta l'alcalde, va morir de camí o en arribar al centre hospitalari.

Després d'aquesta horrible tragèdia, el poble al complet de Cifuentes està consternat, asseguren que estan trencats de dolor pel viscut. Els veïns expliquen que pel que sembla aquesta família, que no residia al poble, però si anaven els caps de setmana i festius, es trobava en aquest moment celebrant un aniversari i tallant pernil en la cuina.

"No dormim en tota la nit, els veïns no hem pegat ull"

Això és el que ens han explicat els veïns de la zona i testimonis directes del tràgic accident: "Jo visc aquí, prop del centre mèdic, i he escoltat quan portava el pare al fill, el portava tirat a l'espatlla, i això era... era lamentable, veure els xiscles que pegava, donant cops de porta aquí perquè li obrissin en urgències. Va ser una estona que... que no hem dormit en tota la nit, els veïns no hem pegat ull"; "Diuen que el pare estava tallant pernil i el nen com estava rondant es va incrustar el ganivet. A mi gairebé em dona un infart només de sentir els crits" ens compta una dona encarregada de la neteja del municipi que va escoltar-ho tot aquella nit.

tot ha estat fruit d'un accident, estaven destrossats, en aquest primer moment el que volien a qualsevol preu era tractar de salvar la vida del nen

Marco Antonio Campos, alcalde de Cifuentes explica que van parlar "amb la família en el precís moment que va succeir tot, perquè viuen molt a prop de casa i vaig estar amb ells des del minut u que va ocórrer la desgràcia. Com hem estat comentant, tot ha estat fruit d'un accident, estaven destrossats, en aquest primer moment el que volien a qualsevol preu era tractar de salvar la vida del nen. Els serveis sanitaris van actuar amb moltíssima rapidesa, però, probablement, des del segon que va succeir, es tractava ja d'un tall difícil de sanar i... la família està destrossada".

Després de produir-se els fets, les Guàrdia Civil es va desplaçar fins a la zona i ara mateix es troba investigant els fets.