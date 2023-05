La Policia Nacional ha alliberat, gràcies a una denúncia anònima, a una jove de divuit anys que ha sigut tancada amb clau a la seva habitació, brutalment maltractada i víctima d'abusos sexuals a l'Hospitalet de Llobregat per part del seu company sentimental, que ja ha estat detingut i empresonat.

La víctima era maltractada tant físicament com psicològicament pel detingut, que la va ruixar amb alcohol la cara i el coll per causar-li cremades, li va treure el telèfon mòbil, va abusar sexualment d'ella i la va castigar a dormir a terra, lligada de mans i peus.

El detingut ha ingressat a la presó preventiva per ordre d'un jutge de violència sobre la dona a Esplugues de Llobregat, en una causa oberta pels delictes de detenció il·legal, amenaces, lesions, abús sexual i maltractament en l'àmbit familiar.

La investigació s'inicià arran d'una denúncia anònima en la qual s'anunciava que un home tenia tancada amb clau la seva xicota, sense deixar-li utilitzar el telèfon mòbil sense el seu consentiment, i que la mantenia privada de llibertat i l'amenaçava, tant a ella com a la seva família.

Els agents van dur a terme diverses diligències per esbrinar la ubicació de la víctima i alliberar-la el més aviat possible, la qual cosa va permetre localitzar el domicili de l'agressor i corroborar tota la informació prèvia que havien rebut.

Malgrat el control al qual la jove era sotmesa, sense autonomia ni llibertat per sortir del domicili, la Policia, que havia establert un dispositiu entorn del pis, va localitzar la víctima sortint el passat 19 d'abril de la seva residència habitual, junt amb el seu agressor, que va ser detingut immediatament.

Posteriorment, la Policia va traslladar la dona a un centre hospitalari on va rebre assistència per les lesions que presentava, fruit dels maltractes al qual la sotmetia el detingut, que per exemple en una ocasió va ruixar-li la cara i el coll amb alcohol per calar-li foc amb un encenedor.

En el moment de ser detingut, l'home tenia en el seu poder el telèfon mòbil de la víctima, que d'aquesta forma no podia demanar ajuda.

De fet, segons la Policia, la víctima no disposava de claus pròpies de l'habitatge i es va trobar gairebé tot el temps tancada a la seva habitació, per això havia de demanar permís per sortir o anar al bany.

Després de ser assistida en un centre mèdic, la víctima va ser traslladada a una comissaria dels Mossos d'Esquadra a l'Hospitalet de Llobregat per ser atesa per la unitat competent per realitzar la preceptiva valoració policial de risc i la sol·licitud d'ordre de protecció.