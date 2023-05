La Guàrdia Civil, la Policia Nacional i els Mossos han desarticulat dos grups criminals especialitzats en robatoris amb força en caixers automàtics mitjançant l'ús d'explosius. Als investigats se'ls imputen 15 fets delictius a Barcelona, Madrid i Màlaga, en què haurien sostret més de 600.000 euros. Els explosius que els membres del grup usaven, els fabricaven ells mateixos a partir de pólvora de petards i rebien el nom de 'petaques'. La policia ha detingut 14 persones i ha fet 23 registres simultanis. Els arrestats també cometien robatoris amb violència simulant ser membres de les forces de seguretat. Feien servir mitjans i equipaments especials i arrestaven il·legalment les seves víctimes fent ús de violència extrema.

La investigació es va iniciar l'agost del 2022 arran de la comissió de dos robatoris amb força mitjançant l'ús d'explosius a entitats bancàries de Màlaga, en què els autors dels fets van aconseguir més de 82.000 euros. Mesos després, la policia va confirmar que el mateix grup era responsable d'un tercer robatori, comès durant el mes d'octubre a València, en què els autors van sostreure 40.000 euros. A més, a mitjan del mes de febrer passat, diversos dels investigats van fer un robatori en grau de temptativa amb explosius en una entitat bancària de Pinto (Madrid), si bé no van aconseguir endur-se diners.

Després de diverses gestions policials, els agents van identificar altres membres de l'entramat i van acreditar que estaven establerts a les ciutats de Madrid i Màlaga. Entre ells hi havia la persona encarregada de fabricar els artefactes explosius, elaborats amb pólvora negra procedent de petards i altres artefactes pirotècnics que era premsada en una càpsula metàl·lica que anomenaven 'petaca'. D'aquesta manera, la policia va determinar la perillositat dels investigats, ja que tant la preparació de l'artefacte explosiu com la seva manipulació i posterior esclat, comportaven un gran risc per a les persones, a més de les greus destrosses als caixers.

La @policia @guardiacivil i @mossos han desarticulat en una operació conjunta dos grups criminals especialitzats en robatoris amb força en caixers automàtics amb explosius.



Els agents han detingut a 14 persones a les quals se'ls imputen 15 fets delictius.

Els agents van detectar un altre grup criminal els membres del qual vivien a Madrid i també cometien robatoris a caixers automàtics utilitzant explosius. Els investigats, que utilitzaven un modus operandi similar i comptaven amb el mateix proveïdor d'explosius casolans, eren responsables de set atacs a caixers automàtics l'any 2022 a Barcelona, Madrid, Alcalá de Henares i Alcobendas. En aquests assalts haurien aconseguit obtenir un botí de prop 550.000 euros.

Extremaven les mesures de seguretat a l'hora de cometre els robatoris

Segons la policia, els autors dels fets van evolucionar la tècnica a l’hora de robar a caixers automàtics. Feien ús de mitjans i equipaments especials, i extremaven les mesures de seguretat abans, durant i després de l'execució dels robatoris, cosa que en dificultava encara més l'aclariment. D'una banda, feien servir vehicles sostrets de gran potència. D'aquesta manera, un cop consumat el robatori, i lluny del seu lloc, els calaven foc o ruixaven amb extintors per tornar a desplaçar-se en altres turismes sostrets que havien amagat però no utilitzat. De l'altra, quan executaven els robatoris apagaven els seus telèfons mòbils i es desprenien de la roba que feien servir.

Gràcies a la col·laboració dels tres cossos policials, els agents van detectar un intercanvi de membres entre els dos grups criminals. Així mateix, van comprovar que la seva activitat delictiva no consistia únicament en el robatori a entitats bancàries mitjançant l'ús d'explosius, sinó que alguns havien participat en dos fets delictius de caràcter violent ocorreguts a Màlaga.

El primer va tenir lloc a principis del mes de març passat al municipi malagueny de Vélez-Màlaga, a les portes del domicili de la víctima. Els investigats van utilitzar vehicles que havien sostret prèviament i es van fer passar per policies, armats amb pistoles i exhibint armilles i places policials. Van introduir la víctima per la força en un automòbil robat i van lligar-la amb brides i traslladar-la a un descampat. Allà, la van colpejar, alhora que li van reclamar la ubicació del lloc on tenia guardats els diners al seu domicili. Li van sostreure la documentació, 1.270 euros, i claus del seu habitatge, del seu local de treball i del seu vehicle. D'altra banda, els dos vehicles robats utilitzats per cometre els fets van ser calcinats aquell mateix dia.

A mitjans d'abril, els arrestats van assaltar una altra víctima en un polígon de Màlaga. Com en el cas anterior, disposaven d'informacions privilegiades i van fer servir dos vehicles sostrets amb les plaques de matrícula doblegades. Després de vigilar la víctima, van decidir assaltar-la quan anava conduint i portava a l'interior del cotxe 30.000 euros en efectiu i un pagaré de 3.430 euros. En aquesta ocasió, li van barrar el pas per davant i per darrere amb dos vehicles, van trencar els vidres del turisme on anava i la van treure per la força de l'interior del cotxe per robar-lo i marxar amb l'automòbil i els diners.

Tres fases en l'execució dels robatoris

El modus operandi utilitzat constata l'execució dels robatoris a tres fases. La primera consistia a seleccionar els objectius o víctimes; per això disposaven d'informacions privilegiades sobre la capacitat econòmica de les possibles víctimes o la seva relació amb negocis il·lícits, com ara el tràfic de drogues o la tinença d'importants quantitats de diners de difícil justificació. La segona fase es basava en vigilar les víctimes i controlar les seves rutines i moviments. Això comporta un alt grau de professionalitat i infraestructura, així com l'ús de tècniques i mitjans especials com ara càmeres de vigilància o balises GPS.

Desmantellem simultàniament dos grups criminals especialitzats en robatoris a caixers amb l'ús d'explosius a Barcelona, Madrid i Màlaga. Investigació amb @guardiacivil i @policia. Se'ls atribueixen quinze fets en els que van sostreure més de 600.000€

L'execució del robatori conforma la tercera i darrera fase. En funció de l'objectiu, seria un robatori amb força o violència; en el segon cas, simulant ser membres de les forces de seguretat i utilitzant tècniques, mitjans i equipaments policials. Els autors dels fets no dubtaven a aturar il·legalment les seves víctimes i emprar violència extrema.

14 detinguts i 23 registres simultanis

A finals del mes d'abril passat, es va realitzar l'explotació de l'operació que va culminar amb la detenció de 14 dels investigats. Un altre va escapar en detectar el dispositiu policial. Als arrestats se'ls imputa la presumpta comissió dels delictes de pertinença a grup criminal, robatori amb força, robatori de violència, robatori de vehicles, detenció il·legal, lesions, usurpació de funcions públiques, tinença il·lícita d'armes i falsedat documental.

A més, els agents van realitzar 23 registres simultanis a les províncies de Màlaga (4), Toledo (3) i Madrid (16). Fruit dels mateixos, van intervenir gran quantitat de bitllets impregnats de tintes de seguretat dels bancs, nombroses armes de foc i munició, balises GPS, material de serralleria per a obertura de portes, inhibidors d'alarmes, material i roba de Policia Nacional i Guàrdia Civil, diners en efectiu, 7 vehicles, 8 rellotges de luxe i plaques de matrícula falses, entre altres efectes. Així mateix, van desmantellar una plantació de marihuana i van confiscar 112 plantes.

Ampli historial delictiu dels arrestats

Les indagacions policials han acreditat que els fets delictius descrits conformaven l'única font d'ingressos dels arrestats. D'altra banda, la dificultat de la investigació ha radicat en què aquests tenien un ampli historial delictiu, la majoria vinculats amb delictes contra el patrimoni. Es tracta de persones que eren coneixedores de les tècniques policials. A més, cometien els robatoris per tot el territori estatal. També eren especialistes en el robatori de vehicles així com en doblegar plaques de matrícula. D'aquesta manera, facilitaven tant la comissió del fet com la fugida posterior i dificultaven la tasca d'investigació policial en calcinar completament els vehicles o ruixar-ne l'interior amb pols d'extintor per eliminar qualsevol tipus de prova que els pogués incriminar.

Més 15 fets delictius comesos

Els agents han aclarit 15 fets delictius comesos entre el juny del 2022 i l'abril del 2023. Entre aquests, destaca el que va tenir lloc el juny de l'any passat, quan van executar dos robatoris amb força mitjançant l'ús d'explosius en dues entitats bancàries de Santa Coloma de Gramanet (Barcelonès) i Montcada i Reixac (Vallès Occidental). En aquests fets van sostreure 67.450 euros i 127.210 euros respectivament. Només un mes després van fer un altre robatori amb força mitjançant ús d'artefacte explosiu en una entitat bancària de Madrid i van aconseguir un botí d'entre 50.000 i 90.000 euros.

L'agost del 2022 van cometre dos robatoris més amb força mitjançant explosives en dues entitats bancàries de Màlaga. En aquesta ocasió, van obstenir 43.970 i 38.180 euros. Al mes següent, dos fets delictius amb el mateix modus operandi a entitats bancàries de Barcelona es van saldar amb el robatori de 47.380 i 92.860 euros. A l'octubre, es va produir a València un altre fet delictiu d'idèntica naturalesa en què van sostreure 40.000 euros. I al desembre, es van cometre dos robatoris amb força més a entitats bancàries d'Alcalá de Henares (Madrid) i Alcobendas (Madrid), en què van aconseguir 46.350 euros i 78.330 euros respectivament.

El febrer d'aquest 2023 es van cometre tres robatoris amb força a Madrid; un en un concessionari de vehicles d'alta gamma on van sostreure un vehicle; un altre, en un establiment òptic de Majadahonda d'on es van emportar ulleres, muntures i alarmes valorades en més de 10.000 euros; i el tercer, en grau de temptativa, en una entitat bancària de Pinto. Finalment, al març i l'abril del 2023 es van produir els dos robatoris amb violència referits a Màlaga.