El cos d'Agents Rurals patrulla la costa de Catalunya per mar tot l'any i intensifica les sortides durant l'estiu, quan l'activitat nàutica augmenta. A la demarcació de Girona, ho fan amb l'ajuda d'un parell d'embarcacions (una llanxa ràpida i una hibrida amb poc calat) amarrades al port de Roses (Alt Empordà) que els permeten detectar infraccions. Una de les accions que vetllen per evitar és el fondeig d'embarcacions sobre posidònia, una planta aquàtica protegida. De la seixantena d'inspeccions que es van dur a terme l'any passat en aquesta línia, es van interposar set denúncies. Des de principis d'any, ja s'han denunciat deu embarcacions d'entre un nombre d'inspeccions similars. El que representa, de moment, un augment de gairebé el 43%.

Els Agents Rurals intensifiquen durant l'estiu el patrullatge per mar per donar resposta a l'augment d'embarcacions que hi naveguen i vetllar perquè es compleixi la normativa. Controlen que no es faci pesca furtiva d'espècies protegides com el corall o en espais prohibits, que els pescadors disposin de llicència i que les captures compleixin amb les mides que marca la normativa. També revisen que els submarinistes disposin dels permisos necessaris per capbussar-se en espais regulats, com és el cas de la reserva natural parcial de les Illes Medes, i que les embarcacions no envaeixin els camps de boies reservats pels banyistes o les zones protegides.

A més, des de fa uns anys, els agents marins posen especial atenció en el fondeig de les barques per evitar que malmetin les praderies de posidònia. El coordinador del grup de suport marí dels Agents Rurals a Girona, Albert González, explica que aquesta planta aquàtica és "molt important" perquè "afavoreix la biodiversitat marina". En aquesta línia, la tasca del grup de suport marí del cos és la de protegir-la "vigilant que es respecti la senyalització i sancionant les embarcacions que hi ancoren a sobre".

Els Agents Rurals van denunciar l'any passat a la Costa Brava set embarcacions que estaven fondejades sobre aquesta planta aquàtica protegida. Són les que incomplien la normativa de les prop de seixanta inspeccions que es van executar a la zona. Des de principis d'aquest 2023, amb també una seixantena de barques ancorades revisades, ja se n'han denunciat deu. Una xifra que representa fins ara un augment de gairebé el 43%.

Posidònia

La posidònia és una planta aquàtica endèmica del Mediterrani protegida a l'Estat des de fa més d'una dècada per trobar-se amenaçada i en situació de regressió. Coneguda també com a "altina" frena la pèrdua de sorra de les platges i ajuda a mantenir l'aigua transparent. A més, afavoreix la biodiversitat creant un hàbitat per múltiples espècies marines i oxigena el mar captant el CO₂ i alliberant oxigen com faria qualsevol planta terrestre.

Fondejar sobre les praderies de posidònia pot malmetre la planta provocant "un gran impacte al medi". El coordinador del grup de suport marí dels Agents Rurals a Girona alerta que "la posidònia és fràgil" i que "si les àncores n'arrenquen, costa de regenerar i apareixen clapes de sorra que destrossen l'hàbitat".

Camps de boies

Per protegir-la, a la Costa Brava els agents actuen "en l'àmbit dels dos parcs naturals marins". Es tracta del parc natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, que ja disposa d'un Pla Rector d'Ús i Gestió (PRUG) que estableix la normativa a seguir, i del parc natural del Cap de Creus, on el PRUG s'està elaborant. "Són els instruments que ens permeten saber què es pot fer i on", detalla González.

Dins d'aquestes zones hi ha diversos espais abalisats on no es pot accedir i també punts oberts on està prohibit tirar l'àncora a l'aigua. És el cas, per exemple, de la Cala Montgó a l'Escala (Alt Empordà) i les Illes Medes a l'Estartit (Baix Empordà), que fa anys que disposen de camps de boies. A més, darrerament s'instal·len durant l'estiu boies de fondeig gratuïtes diürnes a tres cales que es troben entremig: Pedrosa, Ferriola i Falaguer. "Antigament, s'hi fondejava i les praderies de posidònia estan molt danyades", explica Albert González, que afegeix que "la gent s'hi va acostumant i acaba entenent que es pot gaudir d'aquests espais respectant el fons marí".

Una de les deu embarcacions sancionades aquest estiu a la Costa Brava és un iot d'una eslora important que es va trobar -durant la sortida d'elaboració d'aquest article- fondejat a cala Montgó. Estava massa a prop de la costa dins d'una zona prohibida i senyalitzada per presència de posidònia. En casos com aquest, igual que en la resta de denúncies, els agents que patrullen per mar aixequen acta i es tramita als serveis jurídics, que després "els sancionen segons el que determina la normativa".

Per evitar llençar l'àncora o haver de fer ús de les boies, algunes embarcacions d'esbarjo de pocs metres d'eslora estan instal·lant àncores GPS. Es tracta d'uns petits motors que es col·loquen a la proa del vaixell i segons les coordenades que se'ls indiquen, mantenen la posició durant tota l'estona que es vol estar parat.