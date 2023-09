El surf és un esport aquàtic apassionant segons els qui el practiquen. Això sí, a vegades pot ser perillós. Que ho diguin a Mark Summerset, un surfista amb més de 20 anys d'experiència sobre les taules que gairebé mor per l'atac d'un tauró: l'animal li va mossegar la cara mentre surfejava a la platja de New Smyrna Beach (Florida).

El protagonista de la història relata com va ser aquest esgarrifós succés pel qual gairebé perd la vida: "Va ser com una mossegada de gos i un parany per a óssos encernant-se sobre mi. Va ser com si alguna cosa gran i dura em copegés la cara. En aquell moment vaig pensar que era mort, que la meva hora havia arribat”.

El relat de Mark Summerset no pot ser més dramàtic: quan es va adonar que era un tauró el que acabava de mossegar-li la cara, va lluitar amb totes les forces contra l'animal. Quan aquest va fugir, el surfista va nedar fins a la riba i allà va ser assistit pels socorristes.

Tot i això, les seves ferides eren molt més greus del que l'assistència mèdica podia tractar a la costa, per la qual cosa va ser traslladat a l'hospital, això sí, sense que la seva vida corregués perill. 12 punts a la cara i l'experiència més traumàtica que ha patit mai: pocs poden dir que han sobreviscut a l'atac d'un tauró d'aquesta agressivitat. Això sí, res, ni tan sols l'animal, li han tret les ganes de surfejar.