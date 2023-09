Després d’una nova nit de multituds en els concerts de la Mercè, els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana han fet 19 detencions en diversos punts de la ciutat per causes diferents. La matinada deixa, en total, sis ferits per arma blanca, dos d’ells greus, els altres quatre, lleus. Tots ells, presumptament, van ser víctimes d’una mateixa banda.

Quan ja havien acabat els actes festius, la policia va rebre l’avís a les 03.57, aquesta presumpta banda va fer un recorregut per la ciutat, a la zona de la Nova Icària, en què va atacar diverses persones, segons ha assegurat el responsable de cultura de l’Ajuntament de Barcelona, Xavier Marcé. «Una presumpta banda de persones va fer un recorregut en què va cometre diversos apunyalaments» Els atacs van provocar el trasllat a l’hospital de dues de les víctimes. «Esperem que totes elles es recuperin i que la policia detingui els autors perquè caigui sobre ells tot el pes de la llei», assegura Marcé. El sistema d’emergències mèdiques va enviar sis ambulàncies a la zona i una de les víctimes, amb una important ferida a l’engonal, va ingressar en estat greu a l’Hospital del Mar. Una altra persona va ser traslladada a l’Hospital de Sant Pau, en estat menys greu, mentre que els altres quatre no van necessitar ser traslladats a l’hospital. A aquesta hora, la policia manté una investigació oberta i busca els autors dels fets. Alta mobilitat A més de les detencions, la nit va acabar amb un gran èxit d’afluència en els concerts. Unes 40.000 persones es van concentrar a l’escenari de Menéndez i Pelayo, on tocaven The Tyets, 25.000 a l’escenari de Bogatell i 18.000 al Moll de la Fusta. Els responsables municipals estimen que es van fer 1,6 milions de desplaçaments en transport públic, cosa que suposa un augment del 27% respecte al mateix dia de l’any 2019. «Els desallotjaments d’aquest tipus d’actes oberts sempre tenen les seves dificultats i són llargs, ja que la gent ha d’accedir al metro, per tant, molta gent continua al carrer quan ja han acabat els concerts», reconeix Marcé.