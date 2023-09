El productor porno Ignacio Allende Fernández, més conegut com a Torbe, ha acceptat ser condemnat a dos anys de presó ia compensar amb 65.000 euros una noia per gravar i distribuir vídeos de contingut sexual que es van fer virals a les xarxes socials i en què la protagonista era una menor dedat. Si entrarà o no a la presó per això és una cosa que es dirimirà després que es dicti sentència.

Tot i que la Fiscalia Provincial demanava en un primer moment per a ell set anys i set mesos de presó, finalment s'ha arribat a un acord entre les parts que ha estat anunciat en la vista celebrada avui al Jutjat Penal número 27 de Madrid.

A més, Torbe no podrà acostar-se ni posar-se en contacte amb la jove durant els propers quatre anys i es decretarà la prohibició de treballar amb menors d'edat durant els propers sis anys a partir que es dicti sentència, ja que finalment s'arribarà a judici per una tercera persona implicada en els fets.

Va esperar a publicar els vídeos

Tot i que, segons la Fiscalia, Torbe assegurava que no sabia que la jove encara no tenia els 18 anys quan va accedir a gravar dues escenes a canvi de diners, aquest sí que reconeix que ho va saber després, raó per la qual hauria decidit esperar per publicar-les a internet.

La Fiscalia subratlla, a més, que la difusió del vídeo va ocasionar a la jove un trastorn d'estrès posttraumàtic d'intensitat mitjana-alta que li va produir greus símptomes de reexperimentació dels fets “amb records i somnis que li causaven malestar i provocaven nerviosisme”. Fins i tot ha arribat a declarar que els fets van afectar “greument” la seva vida personal, familiar i social, “havent de deixar els seus estudis en no poder continuar amb el seu procés formatiu”.

Per això, el representant del Ministeri Públic demanava la imputació per a Torbe pels delictes de distribució i possessió de pornografia infantil, així com els de descobriment i revelació de secrets. Els antecedents relacionats, pels quals el productor va passar mig any a la presó provisional el 2016, estan cancel·lats, segons ha confirmat la seva defensa, per la qual cosa no és clar si arribarà a entrar a la presó.

Tot i això, l'acusació popular ha confirmat a l'entrada del procediment que si Torbe, que havia acordat declarar de forma telemàtica, no es presentava físicament al judici, demanaria la suspensió de l'acte. I, en cas d'haver arribat a un acord, demanaria la nul·litat, cosa que la defensa va criticar com una mesura "dilatòria" que només buscava "agitar el focus mediàtic". La jutgessa va avalar la possibilitat de la declaració telemàtica per "agilitzar" els tràmits de la justícia.

Denúncia a Romania

Torbe, segons relata la Fiscalia, va contactar el mes de desembre del 2012 amb una jove romanesa que va dir verbalment ser major d'edat i amb qui va acordar gravar dos vídeos de contingut pornogràfic a canvi de diners en què participarien ell mateix, la jove , que prendria el nom artístic de "Jessica Ping" o "Jessica Sing", i JMR C, un dels col·laboradors del productor i que ha demanat que en comptes d'una pena de presó de sis mesos se li apliqués una de multa.

Després de gravar el vídeo, la noia va entregar a aquesta persona la seva targeta d'identitat, amb la qual va poder verificar la minoria d'edat de la noia, que havia nascut el 1995. Ell assegura que ho va comunicar “immediatament” a Torbe, i, de fet, durant l'acte celebrat avui al Jutjat Penal número 27 es va explicar que "Torbe acostumava a fer-se una fotografia amb l'actriu amb què rodaria en què aquesta sostenia el seu DNI al costat del seu rostre, per la qual cosa ell era el responsable últim de verificar la majoria d'edat".

El productor, com explica la Fiscalia, "tot i conèixer que era menor quan havia gravat els dos vídeos en què mantenia relacions sexuals" amb ells, va esperar que la jove arribés a la majoria d'edat i va publicar a la seva pàgina web els dos vídeos amb contingut sexual. Aquests fets van ser denunciats per la jove a Romania.

'Aupa Athletic'

Aquest no és l'únic cas pel qual s'està jutjant Torbe, sinó que s'emmarca dins un procediment més gran. El 21 d'octubre del 2015 l'acusat va contactar a través del seu compte de correu amb una altra noia que va sol·licitar poder gravar alguna escena d'aquest tipus de contingut per a adults “manifestant ser major en emplenar el plec de sol·licitud”.

La jove va adjuntar a Torbe diverses fotos despullada i, després de diverses converses, van acordar que acudiria al seu domicili per mantenir relacions sexuals, “sense que consti que l'encausat obligués la jove de forma violenta o la intoxicés amb alguna substància per viciar la seva voluntat”.

Allà, Torbe, va gravar les escenes al mòbil “amb el coneixement i el consentiment” de la jove. Una setmana després, va remetre a un altre dels acusats una foto de la noia en què apareixia nua i en què es veia “clarament” el seu rostre.

Una setmana després, la noia va tornar a la casa de Torbe per gravar nova escena de contingut sexual, aquesta vegada amb una jove gran. Un cop acabada la gravació, el productor i actor porno va demanar a la testimoni protegit que es posés la samarreta de l'Athletic de Bilbao per, mentre el seguia gravant, demanar-li que la pugés deixant els pits al descobert i que exclamés “Aúpa Athletic”.

Aquell mateix dia l'acusat va enviar el vídeo a FJMN, per a qui el fiscal demana tres anys de presó pel delicte de possessió de pornografia infantil, i diversos jugadors de futbol sense saber “amb certesa” que era menor d'edat.

Tres dies més tard, la noia va telefonar a Torbe advertint-lo que el vídeo s'havia fet viral i que encara no havia complert els 18 anys, raó per la qual aquest va enviar des del seu compte de correu un missatge a la web “Forocoches” perquè ho retiraran. Finalment, el novembre del 2015 la jove, assistida pel seu pare, va presentar una denúncia a la comissaria de la Policia Nacional d'Alcobendas.