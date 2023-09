Els Bombers han hagut de rescatar una persona aquest dissabte al matí, després que es precipités mentre feia la via ferrada Roca de la Creu a Ribes de Freser (Ripollès). L'avís s'ha rebut pels volts de les onze i, segons informen els Bombers, el rescat s'ha hagut de fer amb el suport d'una grua perquè l'accidentat es trobava en un lloc de difícil accés. Després, ha estat traslladat fins a Campdevànol (Ripollès) amb l'helicòpter dels Bombers, on s'ha fet el trasllat a una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). En el moment de l'accident, hi havia present la seva parella, que també estava fent la via ferrada.