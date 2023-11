Daniel Sancho, el jove espanyol empresonat a Tailàndia per, presumptament, matar i esquarterar Edwin Arrieta el 2 d'agost, té una última carta per intentar evitar ser condemnat a pena de mort. En la seva defensa, Sancho repetirà davant del jutge la versió que ja ha explicat a alguns familiars i amics.

El jove argumenta que al bungalou de Tailàndia, on van anar per estar sols, va intentar trencar la seva relació amb Edwin Arrieta, però el cirurgià colombià es va negar violentament a acceptar la seva decisió, i que fins i tot va intentar agredir-lo sexualment.

Cops i mossegades

Aleshores, s'hauria iniciat una violenta baralla entre tots dos, tal com recull l'informe de la policia tailandesa, on s'explica, sempre segons la versió de Daniel Sancho, que Arrieta l'hauria colpejat i mossegat.

Ell, per la seva banda, hauria empès i colpejat Arrieta, que finalment va caure i va picar amb el cap contra un dels mobles del lavabo, fet que li hauria originat la fractura de l'os occipital del crani, com diu l'autòpsia, i generat la mort.

Per Instagram

Daniel Sancho i Edwin Arrieta es van conèixer per Instagram. Tot just una setmana després, Arrieta va viatjar a Espanya per trobar-se físicament amb Sancho. Tots dos van ser a Madrid, Segòvia i Eivissa, entre altres llocs.

Arrieta li hauria ofert diners per als seus projectes de cuina. Fins i tot, segons les fonts consultades, li hauria comentat la possibilitat d'obrir un negoci d'hostaleria a un suposat palauet que tindria a Mèxic.

Al cap d'un temps, segons fonts properes a Daniel Sancho, el noi s'adona que havia "pactat amb el diable". Aquestes fonts, també afirmen que Daniel no és homosexual, però que va iniciar una relació íntima amb Arrieta, qui el va convertir en el seu "objecte sexual" i el "va obligar a fer coses que no volia".

A l'estiu, Sancho decideix trencar la relació i sortir de la "gàbia de vidre", com comenten alguns amics. L'espanyol els hi envia missatges on adverteix que Arrieta "no és el que sembla". El cirurgià, sempre segons la versió que trasllada Sancho, el pressionava i el vigilava de manera obsessiva.

Lesions al cos

El jove espanyol va arribar a Tailàndia a finals de juliol. Edwin Arrieta hi va aterrar el 2 d'agost. Sancho va anar a recollir-lo i el va portar al bungalou que havia llogat per estar tranquils. Allà, segons la seva versió, li va comunicar que el deixaria. Aleshores, Arrieta hauria intentat agredir-lo sexualment i li va causar diverses lesions a l'esquena, el braç i l'avantbraç, entre elles, una mossegada.

Sancho es va defensar, i segons el que va explicar en la reconstrucció dels fets davant la policia tailandesa, es va iniciar llavors una baralla en la qual Arrieta es va colpejar el cap contra el lavabo. Aquest cop li hauria causat la mort. Va ser després, segons ha confessat Sancho, quan va trossejar el cos, el va ficar en bosses i el va llançar en diversos contenidors i al mar.

El 13 de novembre, Daniel Sancho haurà de comparèixer davant el tribunal de l'illa de Samui, on està pres d'ençà que va ser detingut, el 7 d'agost. Allà li comunicaran els càrrecs dels quals se l'acusa: assassinat amb premeditació, ocultació del cos de la víctima i destrucció de documentació. Sancho, tindrà aquest dia l'oportunitat de pronunciar-se sobre aquestes acusacions.