Els dos individus que es troben a la presó provisional per, presumptament, matar i llançar a un pou a Diakina Fofana han admès que van posar fi a la seva vida durant una discussió motivada perquè els va voler cobrar 25 euros, quan exercia de taxista ‘sense papers’, per portar-los de Yecla a Jumella en el seu vehicle sense llicència, segons han indicat fonts pròximes a la investigació.

Els investigadors van descobrir, abans que es trobés el cos sense vida de l'home, que Diakina Fofana treballava en el camp i, a més, es dedicava a vegades a fer de taxista de manera irregular en un vehicle sense llicència per a transportar passatgers.

Sempre segons el testimoni dels sospitosos, tots dos (cunyats, hondurenys i de 22 i 23 anys respectivament) es van muntar en el vehicle del Fofana perquè els portés d'un municipi a un altre. En arribar al seu destí, relaten els subjectes, l'home els hauria demanat una quantitat de diners que ells van considerar excessiva.

Llavors es va produir la baralla, que va anar pujant de to fins al punt que un d'ells va treure una arma blanca i va atacar a la víctima, maliana de 43 anys d'edat.

"El vam punxar sense voler"

Els subjectes asseguren que no recorden molt. Sí que saben que la baralla mortal es va produir fora del cotxe del Fofana. Van arribar a dir que el van «punxar sense voler». En un moment donat, després d'estar ja en el punt de mira dels investigadors, els cunyats van arribar a culpar-se mútuament del crim, tot i que van acabar reconeixent que van ser els dos.

Els joves, que no comptaven amb antecedents penals, van ingressar el 27 d'octubre a la presó de Sangonera, on els van posar a compartir cel·la.

Després d'atacar el Fofana, i veure que estava mort, van decidir ocultar el seu cos amb l'objectiu de fer-lo desaparèixer. Van optar per un forat que estava en un caseriu en ruïnes. Professionals del Grup d'Especialistes en Activitats Subaquàtiques (GEAS) de l'Institut Armat van treure el cos, en avançat estat de descomposició, del veí del fons del pou de lcaseriu en ruïnes emplaçat en un paratge denominat Término de Arriba, aJumilla.

El cotxe amb el qual suposadament el malià es dedicava a transportar gent va ser trobat, dies després de la desaparició de l'home, aparcat en un carrer en el qual no acostumava a deixar-lo, fet que va estranyar als seus amics.

El Fofana, resident a l'Altiplano des de feia més de tres lustres, se'l buscava des de fa més de 50 dies, després que se li perdés la pista poc després de tornar de la seva Mali natal, on encara viuen la seva esposa i fills i ell havia passat unes vacances, després de les quals va tornar a la Regió de Múrcia, per a continuar treballant i enviant diners a la seva família.

Quan se li va perdre la pista, els seus amics (el Fofana no tenia parents a terres murcianes) van demanar ajuda per a localitzar-lo, ja que estaven segurs que la seva no era una desaparició voluntària.