L'atemptat contra Alejo Vidal-Quadras va ser curosament planificat durant mesos per un grup de persones. La investigació de la Policia Nacional ja té la primera dada objectiva dels passos que van fer els terroristes i els que els van ajudar. El passat mes de setembre van fer el primer pas a Espanya. Va ser llavors quan un jove paleta de Mijas (Màlaga) va comprar i va posar al seu nom la motocicleta amb què s'havia de cometre l'atemptat.

La investigació de la Brigada Provincial d'Informació de Madrid i la Comissaria General d'Informació de la Policia Nacional descarta que aquest jove de vint-i-dos anys sabés per què s'utilitzaria aquesta BMW. No forma part del grup terrorista, va ser enganyat. Li van donar diners ("uns 500 euros") simplement perquè posés la moto al seu nom.

En AVE a Madrid

Després, li van demanar que actualitzés l'assegurança de la motocicleta per evitar problemes fortuïts o algun incident de Trànsit. Per realitzar tots els tràmits, va viatjar amb tren des de Màlaga a Madrid. Ho va fer en companyia de l'home que posteriorment dispararia Vidal-Quadras.

Paral·lelament, diverses persones van vigilar Vidal-Quadras almenys durant setmanes a prop del seu domicili a Madrid, on finalment van cometre l'atemptat. Entre ells hi ha el detingut a Lanjarón (Granada), un espanyol convers a l'islam a la seva branca xiïta, la que dirigeixen els aiatol·làs de l'Iran. De fet, el govern iranià va declarar l'octubre del 2022 "terrorista" Vidal-Quadras, conegut defensor dels opositors iranians.

La parella del musulmà convers, una dona anglesa, també ha estat detinguda. Es tracta d'una jove de bona família que vivia a Lanjarón amb la seva mare i el detingut ara. No s'han trobat proves que vinculin la dona amb el pla per matar Vidal-Quadras.

La policia intenta aclarir la connexió entre aquest home i el sicari, un ciutadà francès d'origen tunisià que havia assassinat una persona a París i va acceptar l'encàrrec per matar el polític espanyol.

La veritat és que tots dos, el musulmà de Granada i el sicari, van viatjar a Madrid i es van allotjar en un hotel la nit anterior a l'atemptat. El 9 de novembre, tots dos van anar a la zona pròxima al domicili del polític, que ja havien visitat abans diverses vegades. Aquesta vegada, el sicari va arribar sol, a la motocicleta que estava a nom del paleta malagueny. El convers ho va fer en un cotxe, segons les investigacions policials.

El sicari va esperar l'arribada de Vidal-Quadras cap al seu domicili i s'hi va acostar, amb el casc posat, i sense dir ni una paraula li va disparar un tret a la boca. Després, se'n va anar sol, conduint la motocicleta. A la fugida el va acompanyar, conduint el cotxe, el seu còmplice granadí. Tots dos, segons les indagacions, van cremar la motocicleta i la van abandonar a prop de Fuenlabrada (Madrid).

El sicari continua fugat. França li reclama per un altre assassinat, aquest sí, consumat, comès a París. Allà hi té, a més, uns quaranta antecedents per diferents delictes.

Un quart home

La Policia Nacional intenta esbrinar ara qui va pagar pels seus serveis. De les dades obtingudes fins ara no sembla que el musulmà granadí tingués capacitat ni contactes per fer-ho. Per això s'està buscant una quarta persona, implicada directament en la preparació de l'atemptat contra Vidal-Quadras, un pla molt minuciós i elaborat durant mesos.