El jutjat Penal número 1 de Barcelona ha ordenat la cerca, captura i l'ingrés a la presó d'Albert Cavallé, conegut com 'l'estafador de l'amor', perquè comparegui al judici per estafa que té pendent en aquest jutjat i el qual ni al maig ni dimecres s'ha presentat.

Sobre Cavallé ja pesa una altra ordre de recerca de l'Audiència de Barcelona des del juliol per complir la pena ferma de presó acceptada per ell mateix per estafa continuada, furt i apropiació indeguda de dos anys i tres mesos. Cavallé ja ha estat jutjat diverses vegades per estafar dones a les quals demanava diners i no els ho tornava i a les que feia creure que estava enamorat. En alguns casos ha estat absolt i en altres ja té condemnes, però mai no ha ingressat a la presó.

Condemna de dos anys i tres mesos

Cavallé va ser condemnat el febrer passat a dos anys i tres mesos de presó per enganyar sis dones per quedar-se amb 68.500 euros, després que arribés a un acord amb la fiscalia i amb les denunciants. Com que totes les parts estaven d'acord, la sentència dictada pel tribunal és ferma, és a dir, no admet recurs en contra, per la qual cosa l'estafador havia d'ingressar voluntàriament al centre penitenciari que ell triés, però no s'ha presentat en cap. Tant l'acusació com el ministeri públic demanaven nou anys i deu mesos de presó per un delicte continuat d'estafa, un més de furt, apropiació indeguda i dos delictes d'obstrucció en la justícia. Finalment, va ser condemnat a dos anys i tres mesos.

Al maig havia de ser jutjat per una altra estafa, i s'enfrontava a una pena de més de dos anys de presó, però no es va presentar. Pocs dies després va justificar la seva absència. Se li va notificar la data d'aquest dimecres per celebrar finalment el judici, però tampoc no va comparèixer. Per això, la fiscalia ha demanat l'ingrés a la presó, que la magistrada ha acceptat i ordenat.

Cavallé té ara deu dies per presentar-se voluntàriament al jutjat. Si no ho fa, els Mossos l'inclouran a la base de dades de fugitius de la justícia. Si és capturat, passarà a disposició judicial i segurament serà empresonat fins que se celebri el judici. L'ordre d'empresonament estarà vigent com a màxim fins al 7 de gener del 2026.