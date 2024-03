Una desena d’investigats per l’assassinat d’un jove a les Borges

El 20 d’octubre del 2021, la mare del Pol va parlar amb el seu fill per última vegada. Els seus pares creien que aquest jove, de 25 anys i nascut a Barcelona, treballava de guarda forestal o jardiner. Vivia en una finca al municipi de les Borges Blanques (les Garrigues). Era guia de muntanya i escalada, però arran de la pandèmia li costava trobar feina. Per subsistir anava acceptant el que li sortia. Aquell octubre, la seva tasca no era l’habitual: treballava de vigilant en una prolífera plantació de marihuana. Va ser la seva perdició.

Els Mossos d’Esquadra investiguen la seva desaparició i assassinat. Gairebé dos anys i cinc mesos després, encara no s’ha trobat el seu cos. La jutge de Lleida encarregada del procés judicial ha sol·licitat reiteradament a Google Irlanda l’historial d’ubicacions del mòbil del Pol, a través d’un compte de Gmail, per intentar localitzar-lo, segons el sumari a què ha tingut accés El Periódico, del mateix grup editorial que aquest diari. Per ara, no hi ha resposta. La desaparició del Pol és un misteri per resoldre.

Malgrat que el jutjat compta amb 11 investigats i va arribar a empresonar una persona, encara no s’ha aclarit què va passar a partir d’aquell 20 d’octubre. Més quan, l’endemà, la mare del Pol va enviar un whatsapp al seu fill i aquest li va contestar (o almenys el missatge va sortir del seu telèfon). A la nit (20.44 hores), la dona li va tornar a escriure, però ja no va obtenir resposta. Res més es va saber del jove, malgrat els intents de contactar amb ell de la família. Quan es va acabar la bateria, el mòbil es va apagar i va deixar de donar senyal.

Dos anys i mig després, encara hi ha molts interrogants sense resposta. ¿On és el seu cos? ¿Qui el va matar? ¿Alguna de les persones que han sigut investigades va participar en l’agressió? ¿Per què el van assassinar? ¿Hi té res a veure que un dels detinguts tingués relació amb presumptes narcos italians? ¿Es tracta d’una organització criminal? ¿Per què no hi ha ningú a la presó ?

L’advocat de la família, el penalista José Luis Jordán, treballa per demostrar el vincle entre els diferents integrants de l’organització. Les proves, afirma, apunten que els autors materials del crim seguien ordres del seu cap (encara no identificat). Segons la seva opinió, els investigats formarien part d’una organització delictiva dedicada al tràfic de marihuana, amb ramificacions internacionals, en la qual cada un d’ells tenia atribuïdes funcions específiques. En concret, dos dels sospitosos, Albert B. i Artemio A., argumenta el jurista, es dedicaven a la recollida i al desplaçament de la substància estupefaent, junt amb la vigilància i protecció. El dia en què al Pol li van arrabassar la vida, la droga estava disposada per ser transportada. Ell necessitava els diners que li havien promès per poder reiniciar una vida dedicada a l’escalada. Tanmateix, segueix l’advocat, es va trobar amb una execució, premeditada i ordenada per aquells que havien decidit no pagar-lo.

Una mera estratègia

La primera notícia que van tenir els Mossos del cas va ser quan tres investigats (Artemio A., Carles Enric P. i Nestor P.), que la policia vincula amb la plantació de marihuana, van acudir a les 15.00 hores del 23 d’octubre del 2021 a la comissaria de Lleida, després d’assessorar-se amb un advocat. Van explicar que el dia anterior un d’ells, Artemio A., juntament amb Albert B., havia trobat en una casa a la partida de les Planes, a les Borges Blanques, el cadàver d’una persona, la que van identificar que era el Pol. Per a l’advocat de l’acusació, aquesta declaració seria una mera estratègia. Aquell mateix dia, els pares de la víctima van denunciar la desaparició del jove, que no s’havia presentat a una trobada d’escalada.

Segons el relat dels sospitosos, el cos es trobava al primer pis, just darrere d’una porta, "amb les mans lligades i el cap cobert amb una bossa de plàstic". Artemio va explicar que se n’havien anat del lloc i va reconèixer que no havia trucat a la policia per no veure’s implicat en la plantació de marihuana. Unes paraules que es contradiuen amb la seva presentació posterior a la comissaria. ¿Volien tapar alguna cosa? ¿Què va passar entre el dia 21, quan la família va rebre l’última notícia del Pol, i el 23, quan els sospitosos van acudir a la policia?

La policia es va desplaçar a la vivenda, fins i tot amb patrulles de suport i la unitat científica. Al pujar al primer pis i darrere d’una porta sense tancar, els agents van trobar "abundants" taques de sang de la víctima, però no hi havia cap cadàver, segons l’atestat policial. Segons els investigadors, no hi va haver baralla i els agressors van atacar el Pol, una persona forta, per sorpresa. Els Mossos van descobrir que a la planta baixa hi havia hagut una plantació indoor de marihuana recentment recollida. Els tres sospitosos que s’havien personat a la comissaria van ser detinguts.

Els Mossos van iniciar la recerca d’una altra persona, Albert B., que també havia vist el cos del Pol a la casa i que tenia relació amb ciutadans italians relacionats amb el narcotràfic, segons els investigadors. Albert B. va fugir, però al cap de vuit mesos, va acudir a una comissaria, on va ser detingut. Els Mossos també el van vincular amb la desaparició del Pol. El jutge el va enviar a la presó, tot i que, al cap d’un temps, va quedar en llibertat provisional perquè es va apreciar que no hi havia risc de fuga.

Tots els ressorts policials es van posar en marxa per localitzar el jove. Era prioritari. La recerca va començar als voltants de la masia i es va anar ampliant. Els Mossos van emetre una ordre per localitzar el seu turisme. El cotxe va ser trobat a uns 25 quilòmetres, a prop de la Facultat d’Agrònoms de Lleida, a la carretera d’Osca. No hi havia signes que el vehicle hagués sigut forçat i a l’interior no hi havia ningú. Arran de la seva inspecció, es va comprovar que hi havia restes de sang, del Pol, a les alfombres, els pedals i a la part posterior. Un testimoni va identificar, al visionar una gravació d’unes càmeres, Albert B. com la persona que va ser als voltants en les dates en les quals va desaparèixer el jove.

Ocultació del cos

Un amic del Pol va donar una pista a la policia sobre les desavinences que ell tenia amb el seu "cap", que "l’empipava molt". Dies abans de la seva desaparició, el jove va reconèixer en un missatge que ho estava passant "fatal". "Si em ratlla molt (el cap), li diré que em pagui tot el que em deu i em piraré a Coll (De Nargó) a viure i escalar cada dia". "És evident que ens trobem davant uns fets molt greus", escriuen els inspectors en un informe. La hipòtesi que es planteja és el possible assassinat, amb "ocultació del cos per dificultar la investigació policial", vinculat a la plantació de marihuana.

La policia va tenir l’esperança que el mòbil del Pol el portés fins a ell. No es va trobar a la masia i, per tant, o el tenia el jove o els autors de la desaparició. L’operadora de telefonia va informar els Mossos que els últims posicionaments indicaven que es trobava a Castelldans, a uns 10 quilòmetres de les Borges Blanques. Els investigadors constaten un desplaçament del terminal durant el 22 d’octubre a la matinada. A partir d’aquí, s’acaba el senyal, a l’esgotar-se la bateria. La recerca en aquesta localitat va ser infructuosa. Ni rastre del jove. Ara, l’esperança de la família del Pol és trobar noves pistes en les gestions amb Google Irlanda que contribueixin a aclarir el crim.

Subscriu-te per seguir llegint