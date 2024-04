Desapareix un nen d'un any a Tenerife

Alarma a Santa Cruz de Tenerife per la desaparició d'un nen d'un any. L'associació SOS Desaparecidos ha denunciat un possible cas de sostracció parental i no es tenen notícies del menor des del passat 27 de març.

Des de la Guàrdia Civil s'apunta que no es tracta d'un fet amb violència ni que el menor estigui abandonat en algun lloc. Malgrat això, de moment les investigacions es troben en marxa.

En l'alerta, que també ha activat el Centre Nacional de Desapareguts, s'especifica que el menor en qüestió, Vladimir M., té ulls blaus i els cabells curts i rossos.