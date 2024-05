Esteban, el jove desaparegut en el Metro d'Arganda del Rey: deu minuts, dues parades i una feina a la qual mai va arribar

Cinc de la tarda del divendres 3 de maig. Esteban surt de casa d'una amiga amb la qual havia quedat per dinar. Es dirigeix a la Poveda, estació de metro (Arganda del Rey, Madrid), li toca torn de tarda, ha d'anar a treballar. Deu minuts, dues estacions, un trajecte senzill, sense transbords, que el deixaria a Rivas Futura, estació de la línia morada, la 9, del Metro de Madrid. "No va arribar", lamenta Geoffrey, el seu cosí, davant aquest mitjà. "No sabem per què, com... no sabem res, però el meu cosí no va arribar". No hi ha pistes, indicis ni dades. En aquest punt mort, en aquest trajecte, Esteban va desaparèixer.

Cabells negres, ulls marrons, 1,70 metres d'altura, pesa uns 60 kg, complexió normal. La seva foto es difon per Madrid, corre com la polvora per Internet. Un jove sense problemes aparents, "la veritat és que estava bé", sa, i feliç. Una infinitat de persones comparteixen la seva imatge a la qual s'hi suma un prec: si tenen alguna informació no dubtin a contactar-nos, gràcies per la seva col·laboració.

Al prec, per si algú pogués aportar algun dada, s'hi afegeixen batudes. Les pistes no arriben. Sense notícies, sense respostes, els dies passen i res porta cap a ell. "La veritat és que no sabem què pensar... Només esperem que no hagi passat res...", lamenta Geoffrey, "volem creure en això, però és rar que ell marxi així, no és propi d'ell".

Imatge d'Esteban cedida per la seva família / EPE

Metro destí Rivas

Divendres a la tarda, primera hora, havent dinat. Esteban ha passat una estona amb una amiga que viu, com ell, a Arganda del Rey. "Sabem que va sortir de casa d'aquesta noia", reconstrueix Geoffrey, "i que es dirigeix al metro, estació La Poveda, perquè havia d'anar a treballar". Esteban té dues feines, no es queixa, tot el contrari, combina una impremta a Arganda i un lloc de caixer al Lidl de Rivas Vaciamadrid. "Al de Rivas era al qual anava aquell divendres", matisa el seu cosí. Camina cap al metro. No ha passat res estrany ni està nerviós. No s'acomiada, ha explicat la seva amiga, preguntada per ells, després de desaparèixer.

Esteban, a més, tenia plans. "Sabem que s'havia de quedar a dormir a casa d'una altra amiga aquell divendres a Rivas". No va arribar a la feina ni a casa de l'amiga, no va acudir a cap de les dues cites. "El meu cosí aquest dia va desaparèixer".

"L'alarma va saltar el diumenge, dia de la Mare. El meu cosí Esteban ni va trucar ni va aparèixer"

El dissabte va passar desapercebut, Esteban havia avisat que es quedaria a Rivas després de sortir de treballar. "L'alarma va saltar el diumenge, dia de la Mare. El meu cosí ni va trucar ni va aparèixer". Van intentar contactar amb ell, però "el seu telèfon estava apagat".

Van intentar, també, contactar amb els seus amics: "ningú sabia res d'ell". Reservat per a les seves coses, però molt, molt sociable, el seu cercle és ampli. És positiu, però també suposa una dificultat. "La veritat és que no conec a tots els seus amics, no sé qui podria donar-nos més dades... Si algú sap alguna cosa, si us plau, que aporti qualsevol informació".

Sense trucar, sense anar a casa el diumenge, un dia tan especial, les sospites es van fer fermes quan van trucar a la impremta, la seva altra ocupació, a Arganda. "El dilluns tampoc no va anar a treballar". La família, aquell mateix dilluns, va interposar la denúncia per desaparició.

"Policialment es va activar immediatament", agraeix Geoffrey. "La policia, l'Ajuntament, la gent, s'està portant molt bé". Tots busquen, s'enllacen les batudes, "n'hem fet unes cinc o sis en una setmana". La seva foto es comparteix a internet i envaeix Arganda; no obstant això, no hi ha respostes. "Es bat la zona del metro, zones limítrofes i els camins que uneixen Arganda i Rivas, però no hem trobat res d'ell".

La roba no era d'ell

"Tot aquesta obert i no es descarta cap hipòtesi", lamenta el seu cosí. Amics, veïns i familiars d'Esteban, al costat de la Policia Local d'Arganda i al cos de Protecció Civil del municipi, continuen en el terreny. Fins al moment, sense resultats. "En un dels rastrejos, es va dir que s'havia trobat roba i estris que podrien ser d'ell", reviu el seu cosí, "la qual cosa va sortir als mitjans", i va espantar i va remoure a tot la família, però "no era cert. No s'ha trobat res d'ell".

Tampoc han rebut pistes precises de moment. "Cap....". Les trucades, filtrades per Geoffrey, no han aportat cap dada: "A vegades criden amb coses que no té res a veure”.

Cartell del Centre Nacional de Desapareguts (CNDES) alertant sobre el cas d'Esteban. / EPE

Sense parar, a contrarellotge, amb dolor però amb esperança, un batalló de gent bat i espera notícies d'Esteban. Treballador, sociable, divertit i molt unit a la seva família, "molt estimat a Arganda del Rey". Va arribar a Espanya, des de Colòmbia quan tenia quatre anys. Viu a Arganda des que en tenia vuit. "Estem una mica espantats perquè aquest comportament, marxar així, la veritat és que no seria propi d'ell... encara que no sé, preferim pensar que està bé". La ment del seu entorn no para. "Ja no sabem què fer".

Amant de l'esport, futboler des de la graderia i jugador de futbito, "era el seu únic hobby, la pilota", el seu equip espera la seva tornada. El partit no és el mateix sense ell.