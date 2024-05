L'acusació contra la mare que va matar la seva filla a Sant Joan Despí: "La maldat existeix i no li posem la disfressa de malaltia mental"

"La maldat existeix i no li posem la disfressa de malaltia mental". Contundent ha estat la primera intervenció de l'advocada Mireia Gómez, que exerceix l'acusació particular en el judici amb jurat que ha començat aquest dilluns a l'Audiència de Barcelona contra Cristina Rivas, que ara té 38 anys, a qui tant ella com la fiscalia reclamen la presó permanent revisable per l'assassinat de la seva filla, la petita Yaiza, de quatre anys, el 31 de maig de 2021 a Sant Joan Despí (Baix Llobregat).

Les cartes de suïcidi que va deixar escrites per a la seva exparella, Sergio Peiró, els seus pares i la seva àvia són una prova de càrrec contra la processada que, a més, va admetre davant el jutge després de ser detinguda que havia posat fi a la vida de la nena asfixiant-la amb una bossa de plàstic després de sedar-la amb unes pastilles. Després, va intentar suïcidar-se ingerint medicaments.

Les acusacions sostenen que Cristina Rivas era conscient dels seus actes i no pateix cap patologia mental i per això reclamen presó permanent revisable

Amb un to didàctic cap al tribunal popular, però també taxatiu, el fiscal Félix Martín (el mateix que es va encarregar del judici pel crim de la Guàrdia Urbana de Barcelona), ha subratllat que matar a un fill és "un acte de perversitat" i ha avisat al jurat que li pot "espantar que una cosa tan terrible pugui ser veritat".

La defensa, Alba Escoda i Eugenia Sobrino, ha argumentat que l'acusada tenia com a objectiu "posar fi a la seva vida, era el seu propi blanc", alhora que ha arremès contra els mitjans de comunicació per la, a la seva entendre, "campanya difamatòria" contra la seva clienta.

Cristina Rivas, vestida amb una jaqueta blanca i uns pantalons foscos, ha romàs capcota durant la primera sessió del judici, que es prolongarà durant tota la setmana. Ella declararà en últim lloc, després de l'interrogatori dels testimonis i de les proves pericials.

En el mòbil de l'acusada s'han trobat cerques sobre assassinat de menors a les mans dels seus progenitors i sobre sobredosis amb fàrmacs

En les primeres intervencions del fiscal i de les advocades, tant la que representa al pare de la menor i als avis paterns de la nena, com les dues de les defenses, ha quedat palesa que la principal batalla entre ells serà la pericial psicològica i psiquiàtrica de la processada. Les acusacions sostenen que Cristina Rivas era conscient dels seus actes i no pateix cap patologia mental i per això reclamen la màxima, la presó permanent revisable. Mentrestant, les lletrades que defensen a la dona sol·liciten que se li apliquin dos eximents, la de trastorn mental i la de por insuperable, i reclamen l'absolució. I és que hi ha un fet irrefutable: que l'acusada va posar fi a la vida de la seva filla després d'una "separació turbulenta", segons el fiscal, de Sergio Peiró. "Encara que sigui terrible, aquestes realitats passen", ha agregat.

Les facultats mentals

"Les facultats mentals de Cistina Rivas seran el gran debat en aquest judici", ha admès el fiscal que, al seu torn, ha explicat al jurat que el seu veredicte sobre aquest assumpte "es traduirà" en la imposició d'una pena o d'una altra. "No estar bé anímicament no és sinònim d'anul·lació de les facultats mentals", ha precisat. També ha destacat les notes escrites de suïcidi que va deixar a la seva exparella i en les quals confessava que havia matat a la seva filla. "Si li hagués anat bé el seu pla, (l'acusada) no seria aquí", ha recalcat.

"A la meva filla me l'emporto amb mi, que per a això l'he parit jo i no te la quedaràs tu", va escriure la dona al seu exmarit

Però hi ha altres proves, a la seva entendre, rellevants: l'anàlisi del telèfon mòbil de la processada. En ell, els investigadors han trobat que l'acusada va buscar a internet informacions sobre el documental "Contar la verdad para seguir viva", de Rocío Carrasco, l'assassinat de menors a les mans dels seus progenitors o parelles d'ells, o sobre sobredosis amb fàrmacs. "El telèfon és un notari, un xivato del que fem", ha insistit el fiscal. "Els afectarà el contingut del telèfon --ha advertit--és un viatge emocional molt impactant".

La venjança cap a l'exparella

A les cartes de suïcidi s'ha referit l'advocada de l'acusació particular i, sobretot, a l'afirmació continguda en ella en la qual l'acusada donava a entendre que tenia dret a posar fi a la vida de la seva filla perquè l'"havia parit". A la seva exparella li va escriure: "A la meva filla me l'emporto amb mi, que per a això l'he parit jo i no te la quedaràs tu". Per a la lletrada, aquest sentit de la possessió suposa una "deshumanització d'un fill" i és un comentari "horrorós", perquè converteix al menor "en una arma contra el pare". "Matar a un fill per venjança és un fet abominable", ha incidit. "Hi ha mares que pensen que els fills són un objecte perquè els han parit", ha conclòs.

La defensa reclama un "judici just" i afirma que "Cristina és víctima d'ella mateixa"

La defensa de Cristina Rivas ha centrat el seu torn d'al·legacions a denunciar el que ella considera "campanya de difamació" i en la petició que se celebri un "judici just", en el qual es respectin els drets constitucionals de la seva representada. En la seva al·locució, ha fet comparacions amb altres processos d'assassinats de menors, com el cas de José Bretón, que va ser condemnat a 40 anys de presó (només complirà 25) per l'assassinat dels seus fills Ruth i José el 2012, amb la intenció que a la processada no se li imposi la presó permanent revisable. Quan es va jutjar a Bretó, no obstant això, no existia aquesta pena de presó permanent revisable. "Cristina no podia més i va intentar treure's la vida, i gairebé ho aconsegueix (...) És víctima d'ella mateixa", va concloure.