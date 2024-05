Condemnada a presó permanent revisable la dona de Sant Joan Despí que va assassinar la seva filla de 4 anys

Després del veredicte del jurat del passat divendres, l'Audiència de Barcelona ha condemnat a presó permanent revisable a Cristina Rivas, la dona que va matar el maig de 2021 la seva filla Yaiza, de 4 anys, a Sant Joan Despí. El tribunal considera que és culpable d'un delicte d'assassinat a un menor de 16 anys i per això li imposa la màxima pena prevista en el Codi Penal.

La sentència imposa a la condemna la prohibició d'aproximació i comunicació amb els familiars de la víctima i a una indemnització al pare de la menor i als seus avis. A més, el magistrat president del Tribunal del Jurat de l'Audiència de Barcelona dedueix testimoniatge contra Cristina Rivas per cometre un presumpte delicte de maltractament psicològic cap a la seva exparella sentimental amb l'assassinat de la filla que tenien en comú.

Aquesta recerca se seguirà en els jutjats de Sant Feliu de Llobregat. La sentència destaca "intenció de l'acusada de causar el màxim mal psicològic possible al pare de la menor no només matant a Yaiza, sinó culpabilitzant-li de la mort de la menor i de la seva pròpia. Matant la Yaiza s'assegurava l'acusada que causava un mal psicològic irreversible al pare del qual ni podria haver-se defensat ni podria recuperar-se, assestant el més dur cop que es pot propinar a qualsevol, posant fi a la vida de la filla".

El jurat va considerar provat que la mare va matar la seva filla per a provocar un mal al pare. La va asfixiar amb una bossa de plàstic després de adormir-la amb pastilles i després es va intentar suïcidar sense èxit. Va ser l'àvia de la víctima i mare de l'acusada, al costat d'una tia, la que va trobar els cossos en el llit del seu propi domicili, després que el pare de la nena alertés que la petita havia faltat a classe: aquell dia va anar a buscar-la al col·legi i no va aparèixer.

Com a venjança

En el seu últim torn de paraula, Rivas va demanar perdó pel que havia fet. "Tant de bo hagués estat jo qui ara estigués morta i no la meva filla", va afirmar. La dona va asfixiar la menor, a la qual havia drogat prèviament, i després es va intentar suïcidar prenent pastilles, encara que finalment va sobreviure. El seu defensa considerava que la processada va actuar "superada per un trastorn mental", malgrat que, amb el seu veredicte, el jurat ha acceptat la tesi de les acusacions conforme la dona havia planificat l'assassinat.

En aquest sentit, en el judici es van llegir les cartes de comiat que l'acusada va deixar als seus pares, a la seva àvia i al pare de Yaiza. A partir d'elles, tant la Fiscalia com l'acusació particular consideren que la processada va cometre el crim presumptament per a venjar-se de la seva exparella. "A la meva filla me l'emporto amb mi, que per a això l'he parit jo. Decideix si l'enterres o la incineres. Ploraràs la mort de la meva filla. Si m'haguessis signat l'empadronament per al col·legi res d'això hauria passat. Si m'haguessis signat el paper… Ara et quedes sense la teva filla i me l'emporto amb mi que per a això l'he parit jo", assenyala una de les cartes dirigides al pare, tal com va avançar El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona.